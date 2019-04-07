«128 очков — это космос»: Дзюба и легенды российского хоккея впечатлены новым рекордом Кучерова

Президент хабаровского «Амура» и экс-форвард «Баффало» Александр Могильный поздравил нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, который набрал 128 очков за регулярный сезон и побил его рекорд для российских хоккеистов. Бывший игрок «Детройта» Игорь Ларионов назвал Кучерова лидером сильнейшей лиги мира. Между тем экс-хоккеист «Ванкувера» Павел Буре считает, что сравнивать достижения, установленные в разных эпохах, некорректно.

В заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ произошло историческое для отечественного хоккея событие. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу и побил рекорд Александра Могильного по количеству очков за сезон среди российских хоккеистов, установленный 26 лет назад.

Данное событие не могло быть не отмечено в хоккейном мире. Множество бывших хоккеистов и специалистов поспешили поздравить молодого российского нападающего, отметившегося 41 голом и 87 результативными передачами за сезон. В числе первых оказался обладатель предыдущего рекорда Александр Могильный, который в настоящее время занимает пост президента хабаровского «Амура».

«Я очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров. Я слежу за его игрой очень давно и всегда говорил, что у него огромный потенциал. Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом», — цитирует Могильного пресс-служба «Амура».

В свете достижения Кучерова в СМИ стали проводить сравнения между форвардом «Тампа-Бэй» и нападающим «Баффало». Однако легендарный российский хоккеист Павел Буре считает, что говорить об этом не совсем корректно.

«Как и Могильный, Кучеров — выдающийся хоккеист, который провёл совершенно потрясающий сезон. Но они представители разных эпох. Поздравляю Никиту с этим достижением. Особенно приятно, что с каждым годом он продолжает прогрессировать. Будем надеяться, что и в плей-офф он продолжит показывать тот же хоккей», — цитирует Буре ТАСС.

Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» рассказал, благодаря чему Кучерову удалось добиться столь впечатляющего результата.

«В первую очередь, мастерство, физическая готовность на протяжении сезона и команда, в которой у него получается себя проявлять», — заключил Буре.

В восторге от выступления Кучерова остался и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. По словам экс-игрока «Спартака», достижение Никиты вправе называть «обалденным».

«Кучеров — звезда, надо поздравить его с этим. Жаль только, что он играет не у нас в России. Вокруг него строится «Тампа». В клубе понимали, что он будет забивным нападающим. Дай бог, чтобы у него не было травм. Он великий человек для хоккея, молодец!» — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

Успех своего воспитанника прокомментировал Геннадий Курдин. В 1998 году экс-хоккеист ЦСКА и «Спартака» начал тренерскую деятельность и воспитал нескольких прославленных российских игроков, в том числе Кучерова, форварда СКА, олимпийского чемпиона Никиты Гусева и защитника «Торонто Мейпл Лифс» Игоря Ожиганова.

«Это здорово. В последнее время все думали, что никому не дастся рекорд Могильного. Никита — молодец. В детстве с ним приходилось возиться. Потом всё стало получаться, а теперь он уже бьёт разные рекорды. Конечно, дело не в них. В этом сезоне Кучеров набирал и по пять очков, и по три — мастерства ему не занимать, но также многое зависит от удачи», — выразил мнение Курдин.

По словам специалиста, он ежегодно общается с Кучеровым, когда тот приезжает в Москву.

«В прошлом году встречались с ребятами 1992 года рождения, которые стали выпускниками «Белых медведей». В этом году задумали собрать весь выпуск, в том числе Кучерова, Гусева и Ожиганова. Все они сейчас на виду, но дата мероприятия будет зависеть от того, насколько далеко ребята пройдут в плей-офф», — заключил Курдин.

Помимо личных достижений, Кучеров помог «Тампе» повторить рекорд «Детройт Ред Уингз» по количеству побед в регулярном сезоне. В сезоне-1995/96 коллективу из Мичигана удалось выиграть 62 из 82 встреч. В той команде солировал квинтет россиян, в который входили Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Вячеслав Козлов.

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Ларионов, который в настоящее время занимается агентской деятельностью, не упустил возможности поздравить Кучерова с его рекордом.

«Потрясающе! Я рад за него. Мы знаем, какой тяжёлый путь он прошёл. Изначально приехав в юниорскую лигу, шаг за шагом и год за годом он стал игроком высочайшего класса, лидером сильнейшей лиги мира. Очень приятно за соотечественника», — сказал Ларионов в интервью телеканалу «360˚».

По его словам, Кучеров обладает рядом «уникальных качеств, которых нет у большинства его коллег».

«Неординарность, просвещённость и понимание игровых моментов, из которых немногие могут выжать максимум, а ему это удаётся», — добавил легендарный хоккеист.

Также форварда «Тампа-Бэй» поздравил капитан сборной России по футболу Артём Дзюба. Нападающий оставил соответствующую запись на своей странице в Instagram.

«128 очков — это космос! Поздравляю с рекордом! Гордимся всей страной!» — написал Дзюба