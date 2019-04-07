Могильный: приятно, что мой рекорд превзошёл именно Кучеров

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Президент хабаровского «Амура» Александр Могильный прокомментировал достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который побил его рекорд по очкам среди российских игроков за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Могильный: приятно, что мой рекорд превзошёл именно Кучеров
  • © Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Очень рад, что русские парни продолжают доминировать в НХЛ. Особенно приятно, что мой рекорд превзошёл именно Никита Кучеров», — приводит слова экс-хоккеиста Instagram «Амура».

По его словам, он давно следит за игрой Кучерова и был уверен в потенциале нападающего. 

«Желаю ему отменного здоровья и надеюсь, что в ближайшем будущем он станет и обладателем Кубка Стэнли, и олимпийским чемпионом», — добавил Могильный.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров набрал 128 очков (41 + 87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76 + 51).

Ранее Дзюба поздравил Кучерова с рекордом результативности среди россиян в НХЛ.

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