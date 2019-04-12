Овечкин поднялся на третье место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил экс-защитника «Далласа» Сергея Зубова в рейтинге самых результативных российских игроков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин поднялся на третье место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян
  • globallookpress.com
  • © Chris Williams/Icon Sportswire

В первом матче серии против «Каролины Харрикейнз» (4:2) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал своё 118-е (62+56) очко в плей-офф НХЛ, опередив Сергея Зубова, на счету которого 117 пунктов (24+93).

Это позволило нападающему «Кэпиталз» ворваться в тройку самых результативных россиян в плей-офф НХЛ за всю историю лиги. Впереди форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (167 очков) и Сергей Фёдоров (176).

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф.

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