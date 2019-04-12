Овечкин поднялся на третье место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян
- globallookpress.com
- © Chris Williams/Icon Sportswire
В первом матче серии против «Каролины Харрикейнз» (4:2) форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал своё 118-е (62+56) очко в плей-офф НХЛ, опередив Сергея Зубова, на счету которого 117 пунктов (24+93).
Это позволило нападающему «Кэпиталз» ворваться в тройку самых результативных россиян в плей-офф НХЛ за всю историю лиги. Впереди форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (167 очков) и Сергей Фёдоров (176).
Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф.