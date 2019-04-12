Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
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Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф. Столько же у бывшего хоккеиста Бобби Халла.
На один гол больше у другого россиянина, Евгений Малкина. Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола.
Ранее сообщалось, что форвард «Каролины» Свечников стал самым молодым автором дубля в плей-офф НХЛ за последние 22 года.