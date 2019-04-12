Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал легендарного игрока Бобби Халла по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф. Столько же у бывшего хоккеиста Бобби Халла.

На один гол больше у другого россиянина, Евгений Малкина. Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 122 гола.

Ранее сообщалось, что форвард «Каролины» Свечников стал самым молодым автором дубля в плей-офф НХЛ за последние 22 года.