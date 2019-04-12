Форвард «Каролины» Свечников стал самым молодым автором дубля в плей-офф НХЛ за последние 22 года

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Две шайбы Андрея Свечникова в первом матче серии против «Вашингтон Кэпиталз» помогли российскому нападающему стать самым молодым автором дубля в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние 22 года.
Форвард «Каролины» Свечников стал самым молодым автором дубля в плей-офф НХЛ за последние 22 года
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Свечников забросил две шайбы в ворота «Вашингтона» в возрасте 19 лет и 16 дней и стал самым молодым автором дубля в плей-офф за последние 22 года. В сезоне 1996/97 два гола в матче серии плей-офф НХЛ сумел забить экс-хоккеист сборной России Дайнюс Зубурс.

Старания Свечникова не помогли его команде одержать победу. «Вашингтон» сумел выиграть у «Каролины» со счётом 4:2 и выйти вперёд в серии.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ.

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