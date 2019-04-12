Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Geoff Burke-USA TODAY Sports
Поединок, проходивший в Вашингтоне, закончился победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Кэпиталз» забивали Никлас Бекстрём (дважды), Александр Овечкин и Ларс Эллер.
У «Каролины» обе шайбы на счету российского нападающего Андрея Свечникова.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал одно очко в матче, отдав результативную передачу.
«Кэпиталз» вышли вперёд в серии 1:0. Следующий поединок между соперниками состоится также в Вашингтоне, 13 апреля.
Ранее сообщалось, что Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею 26 апреля.