Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ

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В первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сумел обыграть «Каролину Харрикейнз».
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Поединок, проходивший в Вашингтоне, закончился победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Кэпиталз» забивали Никлас Бекстрём (дважды), Александр Овечкин и Ларс Эллер.

У «Каролины» обе шайбы на счету российского нападающего Андрея Свечникова.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал одно очко в матче, отдав результативную передачу.

«Кэпиталз» вышли вперёд в серии 1:0. Следующий поединок между соперниками состоится также в Вашингтоне, 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею 26 апреля.

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