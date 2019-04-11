Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею 26 апреля

Форвард «Чикаго Блэкхокс» Артём Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира 2019 года 26 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Тренировочный сбор в подмосковном Новогорске стартует 15 апреля.

30-летний Анисимов играет за «Чикаго» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 78 матчах и записал в свой актив 15 голов и 22 передачи.

Ранее сообщалось, что Евгению Дадонову нужно получить разрешение «Флориды», чтобы присоединиться к сборной России по хоккею.