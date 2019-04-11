Анисимов прибудет в расположение сборной России по хоккею 26 апреля
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Тренировочный сбор в подмосковном Новогорске стартует 15 апреля.
30-летний Анисимов играет за «Чикаго» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 78 матчах и записал в свой актив 15 голов и 22 передачи.
Ранее сообщалось, что Евгению Дадонову нужно получить разрешение «Флориды», чтобы присоединиться к сборной России по хоккею.