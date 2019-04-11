Дадонову нужно получить разрешение «Флориды», чтобы присоединиться к сборной России по хоккею

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Нападающий клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов присоединится к сборной России по хоккею на тренировочном сборе в Новогорске только после того, как получит разрешение клуба.
Дадонову нужно получить разрешение «Флориды», чтобы присоединиться к сборной России по хоккею
  • © Vincent Ethier/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, это связано с тем, что 30-летний форвард сейчас проходит восстановление после микротравмы.

Отмечается, что он сможет присоединиться к команде только когда будет полностью здоров.

Даднов выступает за «Флориду» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 82 матчах, записав в свой актив 28 шайб и 42 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Иван Проворов присоединится к сборной России по хоккею после подписания нового контракта с клубом.

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