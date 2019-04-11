Восемь игроков из НХЛ вошли с состав сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2019 года в Словакии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, на сбор в Новогорске вызваны: голкипер Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»);

защитники Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все — СКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона Койотс»), Егор Яковлев («Нью-Джерси Дэвилз»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»);

нападающие Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»), Владислав Наместников («Нью-Йорк Рейнджерс»), Артём Анисимов («Чикаго Блэкхоукс»), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Александр Бурмистров, Владимир Ткачев (оба — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все — СКА).

Отмечается, что к команде присоединится часть игроков олимпийской сборной, которые будут выбраны штабом по итогам двух матчей Евровызова с Францией.

Ранее стало известно, когда сборная России по хоккею начнёт подготовку к ЧМ.