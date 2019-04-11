Проворов присоединится к сборной России по хоккею после подписания нового контракта с клубом
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года под общим седьмым номером, и начал выступать за команду годом позже. В общей сложности 22-летний россиянин сыграл в 246 матчах, записав в свой актив 30 шайб и 67 голевых передач.
Ранее сообщалось, что восемь игроков из НХЛ вошли с состав сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ-2019.