Проворов присоединится к сборной России по хоккею после подписания нового контракта с клубом

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Защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов присоединится к сборной России по хоккею на тренировочном сборе в Новогорске после подписания нового контракта с клубом.
Проворов присоединится к сборной России по хоккею после подписания нового контракта с клубом
  • © David Kirouac/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Проворов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2015 года под общим седьмым номером, и начал выступать за команду годом позже. В общей сложности 22-летний россиянин сыграл в 246 матчах, записав в свой актив 30 шайб и 67 голевых передач.

Ранее сообщалось, что восемь игроков из НХЛ вошли с состав сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ-2019.

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