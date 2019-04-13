Грубый приём Кучерова и вторая неудача Малкина: как фавориты Кубка Стэнли терпят поражения

Очередной день первого раунда Кубка Стэнли стал неудачным для таких звёзд НХЛ, как Никита Кучеров и Евгений Малкин. «Коламбус Блю Джекетс» нанёс второе поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг», разгромив лучшую команду регулярного чемпионата со счётом 1:5. Артемий Панарин отметился в этом матче голом на последних минутах, а Никита Кучеров грубо нарушил правила, за что его могут дисквалифицировать на три матча. «Питтсбург Пингвинз» Малкина вновь уступил «Нью-Йорк Айлендерз», хотя российский нападающий помог организовать одно взятие ворот.

Катастрофа «Тампы» и Кучерова

Над лучшей командой регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжают сгущаться тучи. Второй домашний матч с «Коламбус Блю Джекетс» превратился в продолжение первого, который закончился обидным и даже сенсационным поражением. Только в этот раз клуб из Флориды не сумел порадовать болельщиков хотя бы в течение одного периода, как это было два дня назад.

В этот раз «Тампа» продержалась не 20 минут, а всего пять. После того как Кэм Аткинсон отправил за спину Андрею Василевскому первую шайбу, хозяева льда перешли на силовой вариант хоккея и стали хватать удаления одно за другим. Игрокам «Коламбуса» только это и было нужно — свои надежды на плей-офф они как раз связывали с реализацией большинства.

Три следующих удаления обернулись ещё двумя голами: Зак Верински забросил шайбу почти от синей линии, а Мэтт Дюшейн набрал уже третье очко за игру, замкнув передачу от Артемия Панарина на пятачок. К тому времени второй период только вступил в свою силу.

Между этими двумя голами уместился эпизод, который наглядно проиллюстрировал, почему «Тампе» в этот день не удастся совершить то же чудо, что «Коламбусу» два дня назад. У ворот Сергея Бобровского началась драка, к которой подключился даже Брейден Пойнт — один из основных нападающих «Лайтнинг» тут же выпал из игры на пять минут.

Оставшиеся два периода гости хладнокровно контролировали игру, позволив только один раз Михаилу Сергачёву попасть в ворота Бобровского. Но финальный штурм, на который оставалось целых 15 минут, организован не был. Напротив, «Коламбус» забросил ещё две шайбы, причём последняя получилась просто издевательской. Артемий Панарин замучил Яна Рутту в его зоне и вскоре замкнул пас на пустые ворота — игроки «Тампы» в это время просто не хотели возвращаться назад, хотя времени было достаточно.

Апофеозом бессилия обладателей Президентского кубка стал эпизод с Никитой Кучеровым. Лучший бомбардир регулярки очень грязно сыграл против Маркуса Нутиваары, применив силовой приём, когда защитник уже отдал шайбу и упал на колени возле борта. Кучеров, не отличавшийся в последних четырёх матчах Кубка Стэнли, был тут же удалён до конца матча. И на этом его проблемы вряд ли закончатся: НХЛ тут же объявила, что против российского хоккеиста открыто дисциплинарное дело. За умышленную грубость ему грозит дисквалификация до трёх игр. Весьма вероятно, что Кучерову придётся с трибун наблюдать, как его команда спасает серию с «Коламбусом».

Одиночество Малкина

В подвешенном состоянии находится ещё одна команда, за которую выступает один из лучших хоккеистов современности. Клуб «Питтсбург Пингвингз» Евгения Малкина потерпел ещё одно выездное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс». На этот раз игра закончилась в основное время и со счётом 1:3.

К самому Малкину в этом матче претензий быть не могло. Хотя в начале встречи он схватил два удаления, но в середине второго периода с его передачи Эрик Гудбрансон открыл счёт. А вот другие партнёры по «Питтсбургу» россиянина не поддержали. Эта шайба стала единственной за игру, и такие звёзды, как Сидни Кросби и Джейк Гюнцель, во второй раз подряд не набрали ни одного очка.

«Айлендерс» ответил на это тремя заброшенными шайбами, что позволило ему отпраздновать вторую победу в первом раунде Кубка Стэнли. Команда из Нью-Йорка не вела со счётом 2:0 в плей-офф аж с 1983 года, когда ей хватило четырёх игр для победы над «Эдмонтон Ойлерз».

Победы без Тарасенко и Гусева

«Сент-Луис Блюз» вновь выиграл у «Виннипег Джетс». Второй матч получился таким же напряжённым, как и первый, только теперь зрители увидели гораздо больше шайб. Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу команды из Миссури. Владимир Тарасенко вновь не заработал баллов за результативность, хотя именно его стоило признать самым опасным в составе «Сент-Луиса» — российский нападающий нанёс шесть бросков за 18 минут игрового времени. Возможно, все свои шайбы он припас для домашних матчей серии.

Единственной командой, которой удалось сравнять счёт в нынешнем Кубке Стэнли, стала «Вегас Голден Найтс». Прошлогодние финалисты обыграли в гостях «Сан-Хосе Шаркс». Первый период игры получился умопомрачительным — сначала игроки «Вегаса» за шесть минут забросили три шайбы, а затем соперникам хватило 129 секунд, чтобы сравнять счёт. Победу в итоге одержала команда, к которой в скором времени присоединится олимпийский чемпион и бывший игрок СКА Никита Гусев. Как минимум три матча в составе клуба НХЛ он в этом году провести сможет.