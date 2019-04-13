СМИ: Никита Гусев расторг контракт со СКА и сыграет за «Вегас» в плей-офф НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев расторг контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и продолжит профессиональную карьеру в Северной Америке.

Об этом посредством своей страницы в социальной сети Twitter сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер.

Отмечается, что в ближайшее время Гусев заключит соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», к которому он сможет присоединиться в конце текущей недели, и примет участие в уже стартовавшем розыгрыше Кубка Стэнли, в первом раунде которого коллектив из Невады встречается с «Сан-Хосе Шаркс» и на данный момент уступает в серии со счётом 0:1.

Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19, отметившись 17 заброшенными шайбами и 65 результативными передачами в 62 матчах. Впрочем, его СКА не сумел пробиться в финал розыгрыша Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в третьем раунде плей-офф со счётом 3:4.

Ранее сообщалось, что агенты Гусева ищут варианты досрочного расторжения контракта со СКА.