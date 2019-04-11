СМИ: Агенты Гусева ищут варианты досрочного расторжения контракта со СКА

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Российский нападающий петербургского СКА Никита Гусев хочет покинуть команду и присоединиться к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» уже в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
СМИ: Агенты Гусева ищут варианты досрочного расторжения контракта со СКА
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер, агенты 26-летнего хоккеиста работают над досрочным расторжением контракта со СКА, чтобы их клиент сумел сыграть за «Вегас» уже в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Отмечается, что контракт Гусева со СКА действует до конца апреля 2019 года. «Вегас» уже провёл свой первый матч в рамках первого раунда Кубка Стэнли, проиграв «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2:5. Вторая игра пройдёт 13 апреля.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев набрал 82 очка в регулярном чемпионате, а также в плей-офф. Вместе со СКА он дошёл до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где петербуржцы уступили в серии московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в СКА опровергли информацию о переходе Гусева в «Вегас».

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