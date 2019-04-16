«Сухарь» Сорокина и 12-я шайба Григоренко: ЦСКА одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Хоккейный ЦСКА одержал вторую победу над омским «Авангардом» в финале Кубка Гагарина. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу московской команды. Все шайбы были заброшены в последние семь минут встречи, их авторами стали Константин Окулов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов. В истории Кубка Гагарина ещё ни одной команде не удавалось отыграться после двух стартовых поражений в финале.

Для финалов Кубка Гагарина второй матч в серии является определяющим. В девяти из десяти случаях его победитель становился в итоге обладателем главного трофея КХЛ. Единственную осечку после успеха во втором матче совершил ЦСКА два года назад — тогда традицию в первый и пока последний раз нарушил магнитогорский «Металлург».

Впрочем, если победитель второй игры выигрывал и первую, то пока что ещё может смело рассчитывать на триумф во всей финальной серии. Во всех пяти предыдущих случаях это условие неукоснительно выполнялось. И как раз такой козырь у ЦСКА в противостоянии с «Авангардом» имеется. Два дня назад армейцы одержали очень убедительную победу над омичами, и даже отменённый гол Андрея Стася не повлиял никак глобально на итоговый результат.

Также по теме Хет-трик Григоренко и отменённый гол Франсона: ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 5:2, а её главным героем стал...

Однако даже в такой ситуации «Авангарду» было рано отчаиваться. В предыдущих сериях с командами Восточной конференции подопечные Боба Хартли тоже не были стопроцентными фаворитами, и было бы вполне логично, если бы первую игру с ЦСКА они потратили на разведку и изучение соперника. Некоторые свои сильные стороны игроки «Авангарда» проявили, такие как реализация большинства и высокий прессинг. И это они ещё не полностью использовали свой силовой потенциал — временами омичи слишком уважительно вели себя по отношению к армейцам.

Ко второй игре Хартли перетасовал звенья и поменял местами тройки Виктора Стольберга и Сергея Шумакова, забросивших шайбы Ильи Сорокину в первой игре. Нападающий Кирилл Петров не попал в заявку, и партнёром Шумакова помимо Кирилла Семёнова стал Семён Кошелев. У ЦСКА тоже появился новый для финала игрок — капитан Сергей Андронов, который то ли залечивал травму, то ли получил отдых в первом матче, вернулся в тройку с Сергеем Калининым и Павлом Карнауховым.

Армейцы в своём мощном и быстром стиле начали вторую игру на своём льду, но соперники оказались к этому готовы. Хоккеисты «Авангарда» стали плотнее играть в обороне, перестав подставлять своего вратаря Игоря Бобкова под опасные броски. Голкиперу и дальше пришлось часто вступать в игру, но уже к большинству попыток армейцев он был полностью готов и контролировал ситуацию на льду.

Омичи при этом не упускали возможность сбегать в чужую зону и принялись чаще проводить силовые приёмы против соперников. Таким образом в середине первого периода удалось спровоцировать Андронова на опасный толчок Алексея Емелина в борт. Защитника даже пришлось приводить в чувство нашатырём, а капитан ЦСКА за это получил двухминутный штраф. Армейцы достойно справились с первым удалением, заставив соперника побегать за шайбой в своей зоне.

В концовке первого периода зрители увидели опасный рикошет после броска Никиты Пивцакина, а также мощный бросок низом от Сергея Широкова и ответную контратаку Ивана Телегина, но в целом 20-минутка получилась небогатой на события. На двоих команды нанесли 11 бросков в створ, что можно было считать маленькой победой «Авангарда» — позиционная атака ЦСКА оказалась выключена.

После перерыва обе команды заиграли активнее, особенно неплохо получалось у хозяев — Андрей Светлаков и Иван Телегин вдвоём выскочили к чужому пятачку, но счёт так и не открыли. Со стороны ЦСКА напрашивалось продолжение атакующего порыва, но Клас Дальбек невовремя сфолил, подарив «Авангарду» ещё две минуты большинства, противостоять которому армейцам теперь пришлось труднее.

Игрокам ЦСКА к середине матча нули на табло уже надоели, но открыть счёт у них упорно не получалось. Рассчитывать на то, что это сделают омичи, не приходилось — они вдруг перестали понимать, что делать с шайбой в чужой зоне кроме как бросать из удобных для Сорокина позиций. Шансы увидеть такое же разнообразие голов, как в первом матче, упали ещё ниже под конец второго периода. Сергей Калинин получил травму от удара летящей шайбы и ушёл в раздевалку. По итогам первых 40 минут матча голы так и не были зафиксированы, так же как в последнем финальном матче Кубка Гагарина в прошлом году.

В третьем периоде Игорь Никитин стал чаще использовать четвёртое звено с Кириллом Капризовым, но и ему не удавалось распечатать ворота Бобкова, несмотря на более моментов и стойкое желание хоккеистов избежать овертайма. В одном из эпизодов партнёра подвёл Телегин, не сумевший добить шайбу.

Стало понятно, что в такой ситуации, когда гости идеально подстроились под атакующие действия ЦСКА, первая шайба сможет влететь в ворота только каким-нибудь курьёзным способом. Именно так всё и произошло на 54-й минуте. Максим Шалунов сделал пас никем неприкрытому Константину Окулову, и тот сразу же замахнулся клюшкой. Шайба ударилась об перекладину и вернулась в поле, но попала в спину Бобкову. От голкипера она всё-таки залетела в ворота. У «Авангарда» после этого осталось меньше семи минут, чтобы отыграться.

Этого времени хватило только на один бросок Емелина от синей линии, с которым Сорокин без труда справился. Хартли снял Бобкова, но это лишь привело к тому, что Михаил Григоренко стал лучшим снайпером плей-офф, перестав делить это звание с Шумаковым. При этом 12-я шайба армейца в текущем Кубке Гагарина ещё не была последней в этом матче — Сергей Андронов отметил возвращение в строй голом на последней минуте. ЦСКА выиграл второй финальный матч со счётом 3:0 и завладел преимуществом, которое пока что на этой стадии турнира не отыгрывалось.