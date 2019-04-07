Дубль Якупова, отменённый гол и драка Плотникова с Телегиным: СКА сравнял счёт в полуфинале Кубка Гагарина с ЦСКА

В шестом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своём льду одержал победу над московским ЦСКА со счётом 3:2 и восстановил паритет в серии. Судьба пятого за последние шесть лет «армейского» дерби в рамках розыгрыша Кубка Гагарина решится в седьмом поединке, который состоится 9 апреля в российской столице.

Возвращение Дацюка

Единственный среди выступающих российских хоккеистов член «Тройного золотого клуба» и по совместительству капитан СКА Павел Дацюк пропускал каждый из первых пяти поединков принципиальнейшего армейского дерби: центрального нападающего, которому в межсезонье исполнится 41 год, всё чаще выводят из состава санкт-петербургского коллектива разного рода проблемы со здоровьем.

Если бы серия с ЦСКА складывалась по сценарию команды Ильи Воробьёва, возвращение суперветерана на лёд, наверное, отложили бы до финала плей-офф КХЛ, дав великолепному форварду несколько отнюдь не лишних в его возрасте дней на восстановление.

Но, будучи загнанным в угол поражением со счётом 0:3 в пятом поединке противостояния и лишившись права на ещё одну осечку, автоматически означавшую для СКА преждевременное окончание сезона, клуб с берегов Невы рискнул и бросил Дацюка в бой в матче, победа в котором была на вес золота.

Недолечивший повреждение центрфорвард был заявлен на встречу в номинально втором звене СКА вместе с отнюдь не суперзвёздными партнёрами Виктором Тихоновым и Сергеем Плотниковым и реже обычного становился на точку вбрасывания. По итогам регулярного чемпионата КХЛ Дацюк был с большим запасом лучшим игроком команды в данной статистической номинации (62,2% выигранных единоборств против 56,9% у ближайшего из стабильно попадавших в состав преследователей Ярно Коскиранты). Более того, Павел не нанёс ни одного броска в створ ворот Ильи Сорокина, не отметился результативными действиями — хотя один стопроцентный голевой момент для Наиля Якупова всё-таки создал, — и провёл всего один силовой приём.

Всё это вроде бы и скромные показатели для хоккеиста, от которого даже нейтральные зрители в любом поединке ждут маленького чуда на льду, но для питерских армейцев дорогого стоил сам факт возвращения капитана в состав. Существует ли прямая взаимосвязь между дебютом Дацюка в дерби и возросшей степенью активности его партнёров на каждом квадратном сантиметре площадки, наверняка сказать может разве что Воробьёв, но в шестом матче серии СКА выглядел совершенно иначе, нежели двумя днями ранее в Москве. Агрессивным, злым и максимально заряженным на достижение положительного результата.

Отменённое удаление и драка

В сравнении с финалом Восточной конференции, в котором омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» от матча к матчу организовывают шикарное зрелище для болельщиков, армейское дерби — по крайней мере первые пять его серий — смотрелось довольно бледно. Высочайший уровень игроков, собранных в составах команд, нивелировал боязнь допустить роковую ошибку на ровном месте и большее, нежели требуется для настоящей зарубы в поединках на вылет, уважение хоккеистов, регулярно собирающихся вместе под знамёнами сборной России, друг к другу. Поэтому до отчётной встречи армейскому дерби отчаянно не хватало по-настоящему кубковых жёстких столкновений и стычек, особенно после борьбы за позицию на пятачке.

Упомянутый выше Плотников вместе с Иваном Телегиным исправили положение уже в середине первого периода, устроив полномасштабную драку. На первый взгляд создалось впечатление, что арбитры поединка слишком быстро вмешались в сражение двух форвардов оборонительного плана, но многочисленные повторы прояснили ситуацию: Плотников нанёс несколько акцентированных ударов, одним из которых отправил своего визави из ЦСКА в нокдаун. Судьи просто-напросто старались избежать серьёзных последствий инцидента: получив по пятиминутному штрафу за грубость, исключительно важные в схемах тренеров армейских клубов универсальные хоккеисты как ни в чём не бывало продолжили встречу и больше врукопашную не сходились.

В целом работы у обслуживавших встречу Алексея Белова и Романа Гофмана было очень много — шестой матч дерби совершенно точно стал самым богатым на события во всём финале Запада, и от арбитров требовались чёткие и взвешенные решения в каждом следующем игровом эпизоде. Несколько раз судьям довелось обращаться к видеоповторам, причём для оценки соответствия правилам не только заброшенных шайб (одну — за авторством Линдена Вея — арбитры отменили, поскольку она состоялась после движения форварда москвичей ногой), но и удалений. Именно таким образом в аккурат перед первым перерывом был помилован Плотников: питерского армейца собирались наказать за удар соперника клюшкой, но выяснилось, что Михаила Науменкова зацепил не Сергей, а его же партнёр по команде Максим Шалунов.

Да, суммарная продолжительность пауз составила порядка 15 минут, а прилично затянувшийся просмотр ставшей победной для СКА шайбы Никиты Гусева, как показалось, сбил темп игры, что в некоторой степени сыграло на руку хозяевам, от которых требовалось отстоять минимальное преимущество в счёте. Зато Белов и Гофман избежали грубых ошибок и, как следствие, громких скандалов.

Последнее слово — за Гусевым

Отказ от чересчур осторожного хоккея, оформленный ещё в пятом поединке армейской серии, не помог ЦСКА завладеть инициативой в Санкт-Петербурге. Имея скромное, но всё же преимущество по броскам в створ ворот, дружина Игоря Никитина уже к 23-й минуте шестой встречи уступала с разницей в две шайбы — дубль оформил не записавший себе в актив ни единого очка в предыдущих эпизодах дерби Наиль Якупов. Причём если в случае со второй шайбой от некогда выбиравшегося под общим первым номером драфта НХЛ нападающего требовалось лишь попасть в пустой угол ворот уже никак не влиявшего на ситуацию Сорокина, то первую голевую атаку он и начинал, подхватив шайбу в собственной зоне, и завершал, получив классную передачу под синюю линию от Максима Карпова.

Камбэк столичного коллектива, уложившийся в 151 секунду чистого времени, тоже не получается назвать логичным и закономерным. На дубль Якупова своими двумя шайбами ответил разыгравшийся в последних матчах защитник Мэт Робинсон, заставший Игоря Шестёркина врасплох несильным броском с довольно острого угла (среагировать на попытку канадца голкиперу помешало скопление своих и чужих хоккеистов в непосредственной близости от пятачка гостей) и реализовавший удаление у СКА за нарушение численного состава. Москвичи, возможно, и не наиграли на две голевые атаки в практически равном втором периоде, но ошибками соперника распорядились предельно эффективно.

Решающее слово осталось за хоккеистами СКА, реализовавшими всего второй в матче (если не считать обоюдное наказание Плотникова с Телегиным, после которого команды продолжили играть в формате «пять на пять») и единственный в заключительной двадцатиминутке штраф гостей. В большинстве питерские армейцы отличились в третий раз с начала финала Западной конференции — в активе москвичей значатся две шайбы в большинстве с учётом гола Робинсона, — и третий раз это сделал Гусев. Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ бросил с излюбленной точки Александра Овечкина, Дацюк, не заезжая при этом на пятак, полностью перекрыл обзор Сорокину, а арбитры, потратив уйму времени на просмотр видеоповторов, подтвердили, что в победной атаке хозяев всё было сделано чисто.

У ЦСКА имелось порядка 14 минут, чтобы перевести встречу во второй в серии овертайм, и сразу две возможности разыграть лишнего хоккеиста благодаря удалениям Алексея Бывальцева и Виктора Тихонова. Правда, ближе к заброшенной шайбе определённо был СКА. На последних минутах Якупов мог оформлять хет-трик, но не сумел замкнуть пас Дацюка на дальнюю штангу, куда успел сместиться Сорокин. Сути дела локальная неудача Наиля уже не меняла: отстояв счёт 3:2 до финальной сирены, команда Воробьёва продлила свой сезон, а судьба армейского дерби определится в седьмом матче. Как и должно быть в кубковой баталии двух сопоставимых по силам команд, каждая из которых ежегодно ставит перед собой одну-единственную задачу — завоевать Кубок Гагарина.