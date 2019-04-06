Надёжность Сорокина и голевое чутьё Мамина: как ЦСКА вышел вперёд в серии со СКА в финале Запада КХЛ

В пятом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на своём льду обыграл санкт-петербургский СКА со счётом 3:0 и вернул себе преимущество в серии до четырёх побед одной из команд — 3:2. Как развивается противостояние двух армейских коллективов, сражающихся за путёвку в финал Кубка Гагарина, — в материале RT.

Без армейского дерби — никуда

С тех пор, как СКА избавился от неприятной традиции терпеть поражения на ранних стадиях розыгрыша Кубка Гагарина от явных аутсайдеров (видевших в состоятельном коллективе из Санкт-Петербурга отличного раздражителя), а ЦСКА при поддержке «Роснефти» превратился из заурядного середняка в коллектив с титульными амбициями, сражение двух армейских команд стало обязательной частью программы плей-офф КХЛ.

Лишь в одном из последних шести сезонов гранды Западной конференции не встречались в поединках на вылет — весной 2017-го карты фаворитам спутал ярославский «Локомотив», одержавший волевую победу в серии второго раунда с москвичами, не имея в ней преимущества домашней площадки.

Четвёртый раз за пять лет ЦСКА и СКА пересекаются именно на стадии финала Запада. Кадровые и тренерские ресурсы армейцев делают их недостижимыми для соперников по конференции на дистанции регулярного чемпионата и оставляют тем возможность побороться разве что за третий номер посева. Первые два уже привычно разыгрывают москвичи и питерцы, и близко не подпуская кого бы то ни было к собственному противостоянию. Причём исход его принципиально важен для обоих коллективов — ведь наградой за успех становится преимущество домашней площадки в кубковой баталии, которое запросто может стать определяющим в играх двух сопоставимых по силам оппонентов.

Звучит гимн России 🇷🇺 pic.twitter.com/d5almCiZ0N — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 5 апреля 2019 г.

В сезоне-2018/19, аккурат перед началом которого КХЛ внедрила новую систему подсчёта очков (теперь победа оценивается не в три, а в два турнирных балла), его завоевал ЦСКА — не в последнюю очередь благодаря трём победам над СКА в четырёх дерби, состоявшихся в рамках регулярного чемпионата. Армейцы с берегов Невы не были настолько убедительны, как их принципиальный противник, и даже поиграли с огнём в первом раунде плей-офф, неожиданно позволив «Спартаку» увезти две победы из Санкт-Петербурга и подарив нейтральным зрителям надежду на одну из самых громких сенсаций в истории российского хоккея. Впрочем, дело было ещё в феврале: весной лидеры Запада потерпели всего два поражения на двоих, а москвичи ни в одном мартовском поединке не уступили в основное время.

Впрочем, утверждать, что к решающему отрезку чемпионата команды подошли в оптимальных кондициях, было бы в корне неверно. Ни в одной из пяти уже состоявшихся встреч финала Запада СКА не мог рассчитывать на суперветерана Павла Дацюка — третьего бомбардира дружины Ильи Воробьёва в «регулярке» и просто великолепного кубкового бойца, талант, мастерство и опыт которого могут сделать разницу буквально в любом матче. Глубина состава питерцев, безусловно, позволила им минимизировать последствия травмы члена «Тройного золотого клуба», но полностью компенсировать отсутствие в заявке такого хоккеиста, как Дацюк, просто-напросто невозможно.

ЦСКА осторожничает — и проигрывает

Столичные армейцы и в регулярном чемпионате не были самой результативной или зрелищной командой — по количеству заброшенных шайб подопечных Игоря Никитина опередил, например, финский «Йокерит», прекративший борьбу за Кубок Гагарина по итогам первого же раунда плей-офф. Но в серии со СКА москвичи превзошли самих себя в плане осторожности и нежелания рисковать без острой необходимости: в двух стартовых поединках противостояния они суммарно провели в атаке менее 16 минут (против 28,5 у оппонента), нанесли всего 31 бросок в створ ворот коллектива из Санкт-Петербурга, которые поочерёдно защищали Магнус Хелльберг и Игорь Шестёркин, а в третьих периодах откровенно играли на отбой, не стесняясь пробрасываться по поводу и без оного. Тем не менее обе встречи на своём льду ЦСКА выиграл — во многом благодаря сверхнадёжному Илье Сорокину, совершавшему время от времени просто шедевральные спасения, и самоотверженной игре в своей зоне, где защитники и форварды не стесняясь ложились под шайбу, блокируя в среднем по 20 атак за вечер.

До бесконечности так продолжаться, разумеется, не могло. Даже в стане москвичей признавали, что в первом матче противостояния игра команды была предельно далека от идеальной, а победа ни за что не случилась бы без изрядной доли везения. И в третьей игре, проходившей по сценарию двух предыдущих — при ощутимом преимуществе СКА, перебросавшего соперника едва ли не вдвое, — армейцы из Санкт-Петербурга всё-таки добились своего в овертайме, до предела закрутив интригу в серии. От сомнительной перспективы спасать сезон со счёта 0:3 против лучшего коллектива регулярного чемпионата их избавил Николай Прохоркин, воспользовавшийся редкой серьёзной ошибкой дружины Никитина в обороне и сумевший прицельно бросить по воротам Сорокина, находясь в окружении четверых визави, ни один из которых его почему-то не атаковал.

Четвёртая встреча у ЦСКА откровенно не получилась. Вроде бы и приносившую неплохой результат тактику сделали несостоятельной многочисленные удаления, и удержать преимущество в одну шайбу, полученное в первом периоде стараниями Михаила Науменкова, команде не удалось. Питерцы воспользовались лишь одной возможностью реализовать большинство из пяти, но и этого оказалось достаточно. Шайба Никиты Гусева, заброшенная в формате «пять на четыре», стала для СКА победной, а Сорокин, впервые с начала серии пропустивший более одного раза за игру, был заменён по ходу третьего периода. В Москву финал Запада возвращался при счёте 2:2, причём соперники полностью «отзеркалили» результаты матчей: первый и третий завершились со счётом 2:1, а второй и четвёртый — 3:1 в пользу хозяев льда.

ЦСКА — в одном шаге от финала

В пятой встрече столичный коллектив, разумеется, не стал раскрываться и играть с открытым забралом — цена любой помарки на данной стадии плей-офф слишком высока, чтобы хоккеисты могли позволить себе игру без оглядки на собственные ворота. Но вместе с умением убегать в опаснейшие контрвыпады и терпеливо дожидаться ошибок соперника ЦСКА наконец-то продемонстрировал, что он способен надолго запирать даже самую крепкую команду в зоне защиты и оказывать на неё колоссальное давление.

СКА его не выдержал. Не использовав несколько неплохих моментов в первом периоде (перезагрузившийся Сорокин вернулся на последний рубеж обороны москвичей и вновь был очень хорош, отразив каждый из 19 бросков в створ своих ворот), гости пропустили за 45 секунд до перерыва, а перехватить инициативу и восстановить паритет им банально не позволили.

Не имеющий регулярного места в составе ЦСКА Максим Мамин, по ходу сезона вернувшийся в Россию из Северной Америки, прибавил к голевой передаче на Мэтта Робинсона ещё и важнейшую шайбу, которая стала закономерным следствием пятикратного преимущества столичной команды по броскам во втором периоде — даром что была заброшена хоккеистом, которого ещё несколько недель назад отправляли за игровой практикой в ВХЛ.

Шайба Макса Мамина 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/xWLNHGVGYl — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 5 апреля 2019 г.

Сохранить гандикап для ЦСКА, в предыдущих домашних матчах финала Запада показывавшего прямо-таки чудеса живучести, было делом техники. Его получилось даже приумножить: незадолго до финальной сирены капитан столичной команды Сергей Андронов, ранее вообще не набиравший очков в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, поразил оставленные Шестёркиным ворота и оформил третью победу москвичей из необходимых для выхода в решающую серию плей-офф четырёх. За ней с трибуны арены наблюдали, среди прочих, премьер-министр России Дмитрий Медведев, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, а также министр спорта Павел Колобков.

Списывать СКА со счетов, естественно, ещё слишком рано. В Санкт-Петербурге, где пройдёт шестой матч, подопечные Воробьёва смогут рассчитывать не только на собственное мастерство, но и на фактор родной арены, который в отчётной серии пока что работает безотказно. Другое дело, что команда, уступающая в серии со счётом 2:3, не имеет ни малейшего права на ошибку — следовательно, должна играть аккуратнее обычного, избегая обрезов, рискованных передач в атаку и прежде всего удалений.

А в таком хоккее ЦСКА, располагающий множеством высококлассных форвардов оборонительного плана, чувствует себя комфортнее, чем кто-либо в КХЛ. Но у петербуржцев нет иного выбора: чтобы пробиться в финал плей-офф, им придётся дважды побеждать оппонента его же оружием. В противном случае москвичи оставят уже третье кубковое дерби подряд за собой.