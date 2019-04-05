Медведев посетил хоккейный матч ЦСКА — СКА
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил пятый матч серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и петербургским СКА.
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Медведев прибыл на «ЦСКА Арену» в Москве в начале второго периода при счёте 2:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом «Трактора».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен