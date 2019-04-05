Медведев посетил хоккейный матч ЦСКА — СКА

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил пятый матч серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и петербургским СКА.
Медведев посетил хоккейный матч ЦСКА — СКА
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Медведев прибыл на «ЦСКА Арену» в Москве в начале второго периода при счёте 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом «Трактора».

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