Врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом «Трактора»
- РИА Новости
На заседании общего собрания членов ЧГОО ХК «Трактор» был избран новый президент организации. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба клуба.
Директором «Трактора» назначен Борис Вигдорф. В текущем сезоне КХЛ клуб из Челябинска прекратил выступления на стадии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Ранее врио губернатора Челябинской области рассказал об изменениях в руководстве «Трактора».