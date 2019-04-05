Врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом «Трактора»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».

На заседании общего собрания членов ЧГОО ХК «Трактор» был избран новый президент организации. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба клуба.

Директором «Трактора» назначен Борис Вигдорф. В текущем сезоне КХЛ клуб из Челябинска прекратил выступления на стадии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее врио губернатора Челябинской области рассказал об изменениях в руководстве «Трактора».