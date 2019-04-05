Врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом «Трактора»

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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор».
Врио губернатора Челябинской области Текслер стал президентом «Трактора»
  • РИА Новости

На заседании общего собрания членов ЧГОО ХК «Трактор» был избран новый президент организации. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба клуба.

Директором «Трактора» назначен Борис Вигдорф. В текущем сезоне КХЛ клуб из Челябинска прекратил выступления на стадии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Ранее врио губернатора Челябинской области рассказал об изменениях в руководстве «Трактора».

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