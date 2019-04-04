Врио губернатора Челябинской области рассказал об изменениях в руководстве «Трактора»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» покинут президент Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев.

«Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут клуб, это случится в ближайшее время. Я принял соответствующее решение. Также определён куратор, который займётся первоочередными мерами по улучшению состояния клуба. Им станет известный в городе человек — Борис Ефимович Видгоф», — заявил Текслер на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции КХЛ, вылетев в первом раунде Кубка Гагарина.

Ранее «Нефтехимик» объявил о расставании с тремя хоккеистами клуба.