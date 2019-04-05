ЦСКА победил СКА и снова повёл в серии финала Западной конференции КХЛ — 3:2
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:0.
В конце первого периода хозяев вывел вперёд Мэт Робинсон, во второй двадцатиминутке преимущество московских армейцев удвоил Максим Мамин, а за минуту до финальной сирены до разгромного счёт довёл Иван Телегин.
Таким образом, ЦСКА снова повёл в серии — 3:2. Следующий матч между командами состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев посетил хоккейный матч ЦСКА — СКА.