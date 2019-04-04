«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» одержал третью победу над «Салаватом Юлаевым» в финале Восточной конференции КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Шумакова, Дениса Зернова и Ильи Михеева, оформившего дубль.

В составе «Салавата Юлаева» забили Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу «Авангарда». Пятая игра пройдёт в подмосковной Балашихе 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Леонид Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

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