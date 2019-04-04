Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»

Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мне позвонили из Москвы и сказали, что на сегодняшнем матче и следующей игре в Балашихе мне комментировать не надо. Вот и всё. Не знаю, с чем это связано, мне это неизвестно», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Вайсфельд, 11 раз входивший в списки лучших хоккейных арбитров страны, с 2015 по 2018 год работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера клуба.

По итогам трёх матчей счёт в серии «Салават Юлаев» — «Авангард» — 2:1 в пользу омской команды. Четвёртая игра пройдёт в Уфе 4 апреля, а пятая — 6 апреля в Балашихе.

Ранее сообщалось, что СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в серии финала Западной конференции КХЛ.