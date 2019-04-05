Воробьёв прокомментировал поражение СКА от ЦСКА в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Первый период был неплохой, кроме последнего отрезка, когда пропустили гол. Старались вытащить матч, не вышло. Готовимся к следующей игре. Снова пропустили в конце периода после хорошего начала матча», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По словам тренера, его подопечные сами себе привезли пропущенную шайбу в конце первой двадцатиминутки. Воробьёв добавил, что его не удивили перестановки в звеньях у москвичей.
«Второй период — другая ситуация. Идёт наложение звеньев. Волей-неволей приходится играть в своей зоне», — сказал специалист.
Ранее Игорь Никитин выразил мнение, что хоккеисты ЦСКА проявили характер в матче со СКА.