Воробьёв прокомментировал поражение СКА от ЦСКА в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ

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Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв высказался о поражении своей команды от московского ЦСКА (0:3) в пятом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Воробьёв прокомментировал поражение СКА от ЦСКА в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Первый период был неплохой, кроме последнего отрезка, когда пропустили гол. Старались вытащить матч, не вышло. Готовимся к следующей игре. Снова пропустили в конце периода после хорошего начала матча», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам тренера, его подопечные сами себе привезли пропущенную шайбу в конце первой двадцатиминутки. Воробьёв добавил, что его не удивили перестановки в звеньях у москвичей.

«Второй период — другая ситуация. Идёт наложение звеньев. Волей-неволей приходится играть в своей зоне», — сказал специалист.

Ранее Игорь Никитин выразил мнение, что хоккеисты ЦСКА проявили характер в матче со СКА.

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