Никитин считает, что хоккеисты ЦСКА проявили характер в матче со СКА

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА (3:0) в пятом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Тяжёлая игра, как и вся серия. Ребята проявили характер, реализовали моменты. Я не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге. Замена в прошлой игре — это больше тактический ход», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он отметил, что хоккеисты СКА хорошо двигались в минувшей игре, но на них повлияло удаление, которое выбило из ритма противостояния.

«Перестановки в звеньях — это чисто интуиция. Нужно было встряхнуть команду», — сказал Никитин.

Ранее ЦСКА победил СКА и снова повёл в серии финала Западной конференции КХЛ — 3:2.