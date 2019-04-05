Никитин считает, что хоккеисты ЦСКА проявили характер в матче со СКА
- РИА Новости
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«Тяжёлая игра, как и вся серия. Ребята проявили характер, реализовали моменты. Я не считаю, что у Сорокина были неудачные матчи в Санкт-Петербурге. Замена в прошлой игре — это больше тактический ход», — цитирует специалиста «Чемпионат».
Он отметил, что хоккеисты СКА хорошо двигались в минувшей игре, но на них повлияло удаление, которое выбило из ритма противостояния.
«Перестановки в звеньях — это чисто интуиция. Нужно было встряхнуть команду», — сказал Никитин.
Ранее ЦСКА победил СКА и снова повёл в серии финала Западной конференции КХЛ — 3:2.