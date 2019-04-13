Хартли об отменённой шайбе в матче с ЦСКА: всё остаётся на льду

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал эпизод с отменой шайбы в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Я никогда не комментирую судейские решения, я всегда рассчитываю на справедливость и честную игру. Всё остаётся на льду», — приводит слова Хартли Sport24.

Он отметил, что не до конца понимает то правило относительно направления в ворота шайбы любой частью тела атакующего хоккеиста, по которому на 25-й минуте был отменён гол Андрея Стася.

«Я не могу говорить, глупое правило или нет, просто я не понимаю его. Каждую неделю я включаю КХЛ ТВ и постоянно узнаю что-то новое о правилах. Это правда очень интересно», — добавил хоккеист.

«Авангард» проиграл ЦСКА со счётом 2:5. Вторая игра серии пройдёт в Москве 15 апреля.

Ранее Хартли рассказал, чего не хватило «Авангарду» в матче с ЦСКА.