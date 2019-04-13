Хартли рассказал, чего не хватило «Авангарду» в матче с ЦСКА

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.

«Был тяжёлый первый период для нас. Мы вроде бы и вышли играть агрессивно, но не получилось должным образом, мы не так хорошо владели шайбой. Мы пытались вернуться в игру, у нас были моменты, но для этого не хватило сил. Слабое начало игры», — приводит слова Хартли Sport24.

«Авангард» проиграл ЦСКА со счётом 2:5. Вторая игра серии пройдёт в Москве 15 апреля.

Ранее Игорь Никитин заявил, что ЦСКА есть над чем поработать после победы над «Авангардом».