Хартли рассказал, чего не хватило «Авангарду» в матче с ЦСКА

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
Хартли рассказал, чего не хватило «Авангарду» в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Был тяжёлый первый период для нас. Мы вроде бы и вышли играть агрессивно, но не получилось должным образом, мы не так хорошо владели шайбой. Мы пытались вернуться в игру, у нас были моменты, но для этого не хватило сил. Слабое начало игры», — приводит слова Хартли Sport24.

«Авангард» проиграл ЦСКА со счётом 2:5. Вторая игра серии пройдёт в Москве 15 апреля.

Ранее Игорь Никитин заявил, что ЦСКА есть над чем поработать после победы над «Авангардом».

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