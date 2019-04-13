Хет-трик Григоренко и отменённый гол Франсона: ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 5:2, а её главным героем стал Михаил Григоренко. Форвард записал на свой счёт три заброшенные шайбы и одну результативную передачу. В начале второго периода произошёл спорный эпизод, когда главный арбитр отменил гол защитника гостей Коди Франсона.

В субботу в Москве стартовала финальная серия 11-го розыгрыша Кубка Гагарина по хоккею. Ажиотаж вокруг неё был настолько велик, что футбольный ЦСКА обратился в РПЛ с просьбой перенести свою встречу с «Оренбургом» на более ранее время. Таким образом, фанаты армейского клуба смогли сосредоточиться исключительно на хоккейном противостоянии, не отвлекаясь на другие факторы.

Значимость этой серии для армейцев трудно переоценить. К нынешнему сезону ЦСКА уже успел стать рекордсменом по количеству завоёванных Кубков континента, которые вручаются за победу в регулярном чемпионате КХЛ. Зато в плей-офф коллектив регулярно терпел неудачу. В сезоне-2015/16 москвичи уступили магнитогорскому «Металлургу», а годом ранее — казанскому «Ак Барсу».

В музее «Авангарда» также не значилось заветного трофея, но статус андердога мог сыграть в его пользу. Гости подходили к этому сражению в статусе главной сенсации сезона. Нынешний соревновательный год начался для команды с проблем с ареной и вынужденного переезда в Балашиху, а закончился выходом в финал Кубка Гагарина. Подопечные Боба Хартли снискали славу самой яркой команды лиги, что подтверждало их лидерство по количеству заброшенных шайб в плей-офф. Несмотря на всего 15 проведённых встреч, «ястребы» 53 раза огорчили вратаря соперников.

Старт матча показал предельную мотивацию со стороны хозяев. ЦСКА с ходу завладел инициативой и уже на второй минуте воспользовался грубой ошибкой соперника. Форвард «Авангарда» Кирилл Петров получил шайбу на синей линии, вывел её из своей зоны, после чего сам же вернул обратно. Андрей Светлаков совершил перехват и уверенно переиграл голкипера «ястребов» Игоря Бобкова. Для форварда армейцев этот гол стал вторым в плей-офф. Ранее он поражал лишь ворота подольского «Витязя» в стартовой встрече соревнований.

«Авангард» постарался выровнять игру и даже создал пару опасных моментов, но ещё до середины периода пропустил во второй раз. Омичи в очередной раз проиграли вбрасывание в своей зоне, а Алексей Марченко неотразимо бросил от синей линии. В качестве одного из ассистентов выступил Михаил Григоренко, который впоследствии станет главным героем встречи.

В целом первый период прошёл под диктовку хозяев. Омичи проиграли своим соперникам по всем ключевым компонентам: они нанесли меньше бросков по воротам (7:10), выиграли значительно меньше вбрасываний (3:11) и заработали на две штрафные минуты больше. Помимо Дениса Зернова, покинувшего лёд после стычки с Никитой Нестеровым, на скамейку был отправлен Алексей Емелин. К счастью дли них, ЦСКА не смог подтвердить звание одной из трёх лучших команд розыгрыша Кубка Гагарина по реализации большинства.

Во втором периоде произошёл спорный эпизод. «Авангард» сократил разницу в счёте благодаря мощному броску Коди Франсона от синей линии, но после длительного совещания гол был отменён. По направлению к воротам шайба попала в конёк находившегося в прыжке Андрея Стася, что стало причиной решения судейского корпуса. Не повлиял на него тот факт, что белорус приложил все усилия, чтобы уйти с линии обстрела и даже не смотрел в сторону «рамки».

Этот инцидент так расстроил «ястребов», что уже через семь минут они пропустили третий гол. Армейцам удалась образцовая контратака, которую возглавили Вей и Григоренко. Линдон выкатил шайбу лучшему снайперу ЦСКА, а тот послал её точно в ближний угол.

В этот момент могло показаться, что гости находятся в глубоком эмоциональном нокдауне, но всего две минуты спустя они всё же размочили счёт. На помощь «Авангарду» пришла их игра в неравных составах — в нынешнем плей-офф омичи лидируют по проценту реализации большинства (34,4%). Всего девять секунд понадобилось Сергею Шумакову, чтобы утвердиться в качестве лучшего снайпера нынешнего розыгрыша КХЛ. Россиянин забросил свою 11-ю шайбу и обошёл по этому показателю нападающего «Салавата Юлаева» Йоонаса Кемппайнена.

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В третьем периоде «Авангард» имел отличные шансы восстановить паритет. Подопечные Хартли трижды играли в большинстве, но смогли лишь раз огорчить Илью Сорокина. Голкипер ЦСКА выступил на высоком уровне и отразил 92,31% бросков (24 из 26), но не смог помешать отличиться Виктору Стольбергу. В результате многоходовой комбинации за воротами «ястребам» удалось вывести на бросок шведа, который и отправил шайбу в сетку.

Правда, к этому моменту армейцы уже успели отличиться в четвёртый раз. Всё тот же Григоренко сыграл в стиле Александра Овечкина и нанёс неотразимый бросок из левого круга вбрасывания. Но на этом форвард ЦСКА не остановился и за несколько секунд до финальной сирены поразил пустые ворота «Авангарда». Михаил записал на свой счёт 11-ю шайбу в нынешнем плей-офф и сравнялся с Шумаковым.

Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. ЦСКА третий раз в сезоне обыграл «Авангард» и во второй раз в истории с успеха начал свой поход за главным трофеем. В 2016 году москвичи добились похожего результата в первой игре с «Металлургом» (5:1), но в итоге уступили в борьбе за главный трофей.