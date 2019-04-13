ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

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Московский ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом» в первом матче серии финала Кубка Гагарина.
ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу ЦСКА принесли шайбы Алексея Марченко, Андрея Светлакова, а Михаил Григоренко оформил хет-трик.

«Авангард» ответил голами Виктора Стольберга и Сергея Шумакова.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра пройдёт в Москве 15 апреля.

Ранее Александр Кожевников высказал мнение о противостоянии московского ЦСКА и омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

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