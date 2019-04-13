Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Авангард» интереснее выглядит, а ЦСКА умеет «гасить»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение о предстоящем противостоянии московского ЦСКА и омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина.

«После первой игры всё станет понятнее. Если сравнивать финалы конференций, то мне приятнее было смотреть на «Авангард». Ястребы интереснее выглядят, а ЦСКА умеет «гасить». Армейцы могут загнать в угол, побороться и доставить шайбу на пятак», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».

Первый матч финальной серии между ЦСКА и «Авангардом» состоится 13 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что Никита Гусев и Владислав Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ.