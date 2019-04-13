Кожевников о финале Кубка Гагарина: «Авангард» интереснее выглядит, а ЦСКА умеет «гасить»
- РИА Новости
«После первой игры всё станет понятнее. Если сравнивать финалы конференций, то мне приятнее было смотреть на «Авангард». Ястребы интереснее выглядят, а ЦСКА умеет «гасить». Армейцы могут загнать в угол, побороться и доставить шайбу на пятак», — приводит слова Кожевникова «Советский спорт».
Первый матч финальной серии между ЦСКА и «Авангардом» состоится 13 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что Никита Гусев и Владислав Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ.