Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Гусев сможет выступать за «Вегас» в розыгрыше Кубка Стэнли. Гавриков поможет «Коламбусу» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отмечается, что СКА сохранил права на игроков в КХЛ. При этом с хоккеистами достигнута договорённость, что в случае вылета своих коллективов из Кубка Стэнли они присоединятся к сборной России на чемпионате мира 2019 года в Словакии, который пройдёт с 10 по 26 мая.

Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19, отметившись 17 голами и 65 результативными передачами в 62 матчах. Гавриков выходил на лёд в 60 встречах «регулярки», забросил пять шайб и сделал 15 передач.

СКА не сумел пробиться в финал розыгрыша Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в третьем раунде плей-офф со счётом 3:4.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров был удалён до конца матча плей-офф НХЛ с «Коламбусом» за грубую игру.