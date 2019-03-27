Состав участников, расширение лиги и борьба со скрытой арендой: что обсуждалось на совете директоров КХЛ

Континентальная хоккейная лига не будет сокращать количество клубов в сезоне-2019/20. Об этом было объявлено в ходе заседания совета директоров организации. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможном расширении лиги и приглашении команд из Европы и Азии, а также назвал коллективы, у которых есть финансовые задолженности и проблемы с выплатами по зарплате.

Исключение клубов

Учитывая тот факт, что за последние два года состав участников КХЛ сократился на четыре клуба, а по окончании нынешнего сезона говорилось о возможном исключении ещё одной команды, именно этот вопрос больше всего волновал перед заседанием совета директоров лиги. Как заявлял сам президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, к сезону-2019/20 количество коллектив должны были уменьшить с 25 до 24. В числе главных кандидатов на отчисление фигурировали «Адмирал», «Амур», «Северсталь», а также словацкий «Слован», который до сих пор не предоставил финансовых гарантий для выступления в следующем году.

«Нас не устраивает ситуация со «Слованом», по выставочным матчам тоже. Иным словом, как позор, это не назвать. Я встречался с владельцами клуба, они представили план. Если он будет реализован, коллектив заиграет и будет показывать хорошие результаты. Будем надеяться, что так и произойдёт», — выразил надежду руководитель лиги.

Несмотря на существующую стратегию и тяжёлое состояние некоторых клубов, КХЛ приняла решение допустить все 25 команд до участия в следующем сезоне.

«Совет директоров посчитал, что исключение клубов, которые находятся на крайних точках географии КХЛ, может негативно повлиять на формирование дивизионов и на дальнейшее развитие лиги. Как следствие, было поручено создать рабочую группу, которая изучит вопросы структуры дивизионов при расширении географии», — говорится в официальном заявлении пресс-службы КХЛ.

Расширение лиги

Как оказалось, КХЛ не только намерена не сокращать количество участников лиги, но и подумывает о его увеличении. Так, в руководстве всерьёз обсуждается создание «Азиатского» дивизиона.

«Математически мы выяснили, что оптимальное число клубов — 24. Сейчас лига проголосовала за то, чтобы было 25 команд, учитывая, что у нас будет расширяться дальневосточный дивизион. Я вынужден согласиться с этим решением не из-за корпоративной солидарности, а из-за того, что Геннадий Николаевич (Тимченко — RT) предложил рассмотреть изменение логистики в самом чемпионате», — цитирует Чернышенко «Чемпионат».

По его словам, появление новых дивизионов на Западе и Дальнем Востоке приведёт к тому, что внутри них будет проходить большое количество игр.

«Это новый подход, который мы должны просчитать и осознать. Не исключаю, что в этом случае количество клубов в КХЛ может увеличиться. Точная цифра? Не будем гадать, это будет математический расчёт», — отметил президент КХЛ.

На данный момент в КХЛ уже выступает китайский «Куньлунь Ред Стар», однако в будущем лигу могут пополнить коллективы из Южной Кореи и Узбекистана. Так, 15 марта в Ташкенте была открыта «Хумо Арена», после чего стало известно о создании местного хоккейного клуба.

Кроме того, в последнее время ходили слухи о возможном вступлении в КХЛ сразу двух клубов из Южной Кореи, но Чернышенко их опроверг.

«Не слышал про это. Будь хоть одна команда, было бы уже неплохо. После Олимпиады в Пхёнчхане мы ожидали, что сборная могла бы стать и клубом. Мы пока не видим инициативы со стороны уважаемых корейских товарищей», — признался функционер.

Он заявил, что в будущем в Китае может появиться ещё один хоккейный клуб. И это несмотря на то, что «Кунлунь» является антирекордсменом лиги по посещаемости матчей.

«Несмотря на кажущиеся временные трудности с ареной для «Куньлуня» и какими-то другими вопросами, скорее всего, в ближайшее время в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ. Также проявляет интерес Япония, не будем забывать про стремительное возвращение Узбекистана. В следующем сезоне команда из Ташкента уже будет играть в ВХЛ», — заверил Чернышенко.

Руководитель КХЛ также прокомментировал возможное расширение на Запад, отметив, что состав лиги могут пополнить клубы из европейских стран.

«Самые конкретные варианты — это Франция и Германия», — заметил президент.

Рейтинг клубов и финансовые задолженности





Несмотря на отсутствие исключений, руководство лиги обнародовало обновлённый рейтинг клубов КХЛ. На первую строчку поднялся финский «Йокерит», обогнавший санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. На четвёртую позицию переместился «Ак Барс», а самый мощный рывок удался рижскому «Динамо». И это несмотря на тот факт, что на данный момент латвийская команда не предоставила финансовых гарантий для выступления в следующем сезоне.

«Клубы должны были выполнить требования регламента. Финансовые гарантии предоставили 23 клуба, «Динамо» Рига и «Слован» запросили отсрочку. Совет директоров утвердил срок до 30 апреля 2019 года», — сказал Чернышенко.

В «подвале» рейтинга в основном оказались команды, имеющие финансовые задолженности. Так, подобные проблемы испытывают «Сибирь», «Слован» и «Адмирал», а также «Торпедо», оказавшееся в списке на 14-й позиции.

«Есть задолженности (по зарплате) у трёх клубов. У «Слована» — длящаяся, у «Торпедо» и «Сибири» — временные, не превышающие пороговый регламент в два месяца», — отметил функционер.

Рейтинг клубов КХЛ

© Официальный сайт КХЛ

Он также рассказал, что у новосибирского коллектива существует задолженность по расторжению контрактов, а «Адмирал» имеет долги по зарплате за предыдущие сезоны. Однако в целом в КХЛ отметили положительную динамику в данном вопросе.

«В сезоне-2017/18 задолженность была у 6 клубов, в сезоне-2016/17 — у 11. Общий объём задолженности команд по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона сократился на 25%» — сказал президент КХЛ.

Скрытая аренда и потолок зарплат





В последнее время одной из самых громких тем в лиге стала скрытая аренда хоккеистов. В хоккее данное явление запрещено, однако это не останавливает некоторые клубы от проведения подобных махинаций. В КХЛ нередко бывали случаи, когда игрок на некоторое время отправлялся в другую команду, а набравшись опыта, возвращался обратно.

Как сообщили в руководстве лиги, в ходе проверок были выявлены контракты, которые можно отнести к видам скрытой аренды.

«Совет директоров поручил лиге разобраться с данным вопросом. Для этого будет создана рабочая группа по вопросу регулирования аренды хоккеистов. В рабочую группу войдут представители клубов КХЛ и ответственные сотрудники», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, согласно плану развития, в сезоне-2020/21 в КХЛ будет действовать жёсткий потолок зарплат. Таким образом, команды не смогут заключать контракты на сумму более 900 млн рублей.

«Сейчас активная фаза комплектования команд. Все клубы должны понимать это, заключая контракты с игроками. Хочу заметить, что мы уже наблюдаем выравнивание бюджетов. Разница между топ-5 и последними пяти коллективами уже снизилась на 15%: с 5,8 раз до 4,9. Нас этот показатель всё равно не устраивает, будем продолжать действия на увеличение конкурентоспособности», — подчеркнул Чернышенко.

При этом он также отметил положительные сдвиги в данном вопросе, сказав, что на данный момент потолок зарплат не превышают 17 из 25 клубов КХЛ.

«Это является хорошим результатом. В рисковой зоне находятся восемь клубов, четверо из которых безболезненно преодолеют этот барьер. Сложнее будет топовым командам. В основном видим, что превышение потолка зарплат происходит из-за того, что четвёртым пятёркам переплачивают по сравнению с первыми», — сказал руководитель лиги.

По его словам, в НХЛ игроки четвёртого звена получают в 7—11 раз меньше, чем хоккеисты стартового, в КХЛ — в 2—6 раз меньше.

«Это является источником оптимизации, чтобы у нас не было переплаты середнякам. Наоборот, мы бы хотели, чтобы у нас были ещё более высокооплачиваемые звёзды» — заключил Чернышенко.