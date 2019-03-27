Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги
  • РИА Новости

«Пока мы не видим инициативы со стороны корейских товарищей, в отличие от китайцев. Скорее всего, в ближайшее время в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ. Также проявляет интерес Япония, не забываем о стремительном возвращении Узбекистана, где построили новую арену. Уже в следующем сезоне клуб из Узбекистана будет выступать в ВХЛ», — сказал Чернышенко в интервью «Чемпионату».

Также президент КХЛ добавил, что возможно расширение Западной конференции лиги за счёт клубов из Франции или Германии.

Ранее сообщалось, что КХЛ сохранила состав участников на сезон-2019/20.

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