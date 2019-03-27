Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.

«Пока мы не видим инициативы со стороны корейских товарищей, в отличие от китайцев. Скорее всего, в ближайшее время в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ. Также проявляет интерес Япония, не забываем о стремительном возвращении Узбекистана, где построили новую арену. Уже в следующем сезоне клуб из Узбекистана будет выступать в ВХЛ», — сказал Чернышенко в интервью «Чемпионату».

Также президент КХЛ добавил, что возможно расширение Западной конференции лиги за счёт клубов из Франции или Германии.

Ранее сообщалось, что КХЛ сохранила состав участников на сезон-2019/20.