Шедевр Андронова, 29 сейвов Бобкова и отменённый гол: как ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в гостях одержал третью победу над омским «Авангардом» в финале Кубка Гагарина. Автором первой шайбы стал Сергей Андронов, завершивший взятием ворот сольный проход через половину площадки, а окончательный счёт установил Михаил Григоренко. Голкипер хозяев Игорь Бобков отразил 29 бросков по воротам, а в середине второго периода арбитры второй раз в серии отменили гол «Авангарда».

В преддверии третьего матча финальной серии Кубка Гагарина в стане «Авангарда» было не много поводов для оптимизма. Омские хоккеисты потерпели два поражения на чужой площадке и были практически припёрты к стене. С момента образования КХЛ ни одна команда не отыгрывалась заключительном раунде плей-офф, уступая со счётом 0:2 после первых двух встреч. Таким образом, подопечным Боба Хартли предстояло либо пополнить клуб неудачников, либо сотворить историю.

При этом лишь один коллектив уступил, ведя в серии с разницей в две победы. Весьма иронично, что им стал сам «Авангард», который в 2012 году потерпел поражение от московского «Динамо». В первых двух встречах команды обменялись победами, после чего «ястребы» дважды сокрушили своего соперника и были в шаге от триумфа. Однако затем бело-голубые трижды взяли верх над своим оппонентом и завоевали почётный трофей.

Армейцы же впервые в истории смогли стартовать с двух побед подряд в финале Кубка Гагарина. В противостоянии с магнитогорским «Металлургом» они сумели выиграть лишь один из первых двух домашних матчей, а серию с «Ак Барсом» и вовсе начинали на выезде. Тогда всё сложилось для них крайне неудачно: два поражения на старте и, как итог, капитуляция в пяти встречах.

Первый период третьего матча не запомнился голами, но болельщикам было некогда скучать. Команды продемонстрировали яркий, обоюдоострый хоккей, на двоих отметившись 16-ю бросками в створ ворот. При этом особенно усердствовали гости, на долю которых пришлись 3/4 от названного количества.

Начало встречи осталось за хозяевами. В течение первой минуты хоккеисты «Авангарда» дважды потревожили вратаря ЦСКА, а на седьмой были предельно близки к тому, чтобы впервые повести в счёте в нынешней финальной серии. В центре внимания оказался форвард Сергей Широков. Он на высокой скорости объехал ворота противника и попытался переправить шайбу в ближний угол. У владений Игоря Сорокина образовался завал из игроков, но угрозу удалось отвести.

Этот момент стал самым опасным у ворот ЦСКА в первой 20-минутке. Подопечные Игоря Никитина быстро адаптировались к действиям оппонента, завладели инициативой и окопались в зоне «Авангарда». За оставшееся время москвичи создали массу опасных моментов, но Игорь Бобков поймал кураж. Голкипер хозяев совершил не один невероятный сейв, а в ходе одной из атак гостей отразил два подряд броска в упор.

В следующем отрезке встречи Бобков продолжил творить чудеса в «рамке», тем более поводов для этого было более чем достаточно. Вследствие удаления Коди Франсона «Авангард» начал второй период в неравных составах, а затем ещё дважды оставался в меньшинстве. ЦСКА, который является третьей командой плей-офф КХЛ по проценту реализации большинства, пытался поразить ворота соперника, но вратарь был непреклонен.

При этом шайба всё же оказалась в воротах, правда, отличились хозяева. Ансель Галимов повторил трюк Широкова, объехал ворота противника и сделал передачу на Дениса Зернова. Шайба ударилась о конёк форварда и оказалась в сетке. Но радость болельщиков «ястребов» была недолгой. Арбитры встречи обратились к помощи видеоповтора, после чего вновь отменили гол «Авангарда». Как и в первом матче, они усмотрели нарушение со стороны игрока омской команды.

Это вызвало гнев со стороны Хартли, пытавшегося доказать арбитру невиновность своего хоккеиста. По словам наставника, Зернова толкнул игрок ЦСКА, в результате чего тот нечаянно развернул конёк в сторону ворот. Но решение судей осталось в силе, а на табло так и продолжили гореть нули.

С течением второго периода игра всё больше походила на второй матч серии. Команды обменивались опасными выпадами, но так и не могли переиграть великолепных Бобкова и Сорокина. «Авангарду» в этом не помогло даже большинство, которое они уже дважды успели реализовать в нынешнем финале Кубка Гагарина. Омячи частенько оказывались у ворот противника, но их подводила техника.

Как и в предыдущий раз, счёт был открыт лишь в заключительном периоде, а отличились снова армейцы. Правда, на этом сходства исчерпывались. Если тогда Сергей Андронов завершил разгром «Авангарда», то на этот раз он открыл счёт. Олимпийский чемпион совершил проход по правому краю и мощнейшим броском отправил шайбу в притирку со штангой. Бобков оказался бессилен.

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«Авангард» приложил все усилия, чтобы переломить ход встречи. В концовке Хартли ожидаемо снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, а лучший снайпер команды Сергей Шумаков решился на отчаянный ход. Форвард «ястребов» попытался организовать гол в стиле лакросса (положил шайбу на крюк и постарался занести её в сетку), но тщетно.

А уже спустя несколько секунд Михаил Григоренко в четвёртый раз поразил пустые ворота противника. Форвард ЦСКА забросил свою 13-ю шайбу в плей-офф, что помогло ему не только укрепиться в статусе лучшего снайпера розыгрыша Кубка Гагарина, но и догнать лидера гонки бомбардиров Теэму Хартикайнена. В активе обоих спортсменов по 21 набранному очку.

Сорокин второй раз подряд отстоял на «ноль» и ещё больше оторвался от своего визави Бобкова по числу «сухих» матчей. В активе голкипера ЦСКА пять таких встреч, у вратаря «Авангарда» — три. При этом стоит отметить, что Игорь проделал феноменальную работу и отразил 29 из 30 бросков, в то время как Илья ограничился 16-ю сейвами.

Таким образом, ЦСКА одержал третью подряд победу над «Авангардом» в финальной серии Кубка Гагарина и теперь находится на расстоянии одного успешного матча от первого в истории клуба чемпионства. Армейцы продлили свою победную серию в играх с «ястребами» до восьми встреч. В последний раз омячи обыгрывали своих соперников в октябре 2016 года. При этом дома последний раз они брали верх и того раньше — в январе 2013-го.