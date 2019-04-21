Три очка Овечкина и дубль Радулова: как россияне помогли «Вашингтону» и «Далласу» выйти вперёд в серии плей-офф

Российские легионеры команд НХЛ стали одними из главных героев очередного игрового дня розыгрыша Кубка Стэнли. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счёт гол и две результативные передачи и вывел команду вперёд в серии плей-офф с «Каролина Харрикейнз». Нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил дубль в пятой встрече с «Нэшвиллом» и был признан третьей звездой дня.

Разгром от «Вашингтона»

После двух неудачных матчей на выезде «Вашингтон Кэпиталз» оказался в затруднительном положении. Действующие обладатели Кубка Стэнли потеряли преимущество, добытое в двух стартовых встречах и больше не имели права на ошибку. В противном случае, они рисковали составить компанию «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз», сенсационно покинувшим розыгрыша Кубка Стэнли. Однако в ключевой момент Александр Овечкин и компания смогли продемонстрировать хоккей высочайшего уровня, а капитан «столичных» стал одним из главных героев.

За свою карьеру Овечкин прославился в первую очередь своим умением отправлять шайбу в ворота. Это сделало его одним из величайших снайперов в истории НХЛ, но его организаторские умения часто критиковались. Иногда это было заслуженно, ведь Александр действительно делал акцент на голы и в решающие моменты предпочитал бросить сам, нежели помочь отличиться партнёру. Но в пятой игре серии с «Каролиной» он в очередной раз доказал, что способен великолепно действовать в подыгрыше.

Капитан «столичных» отметился своим первым результативным действием в середине встречи. К этому моменту хозяева уже вели в счёте, благодаря точному броску форварда Никласа Бэкстрёма, а на 15-й минуте второго периода Овечкин помог шведу оформить его второй дубль в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Александр прорвался по правому краю и исполнил разрезающую диагональную передачу на своего партнёра. Тому оставалось лишь направить шайбу мимо голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека.

А уже спустя 110 секунд Овечкин вновь выступил в роли ассистента и практически лишил «Каролину» шансов на победу. Бэкстрём выбросил шайбу из своей зоны, а гости потеряли бдительность, посчитав, что арбитр собирается назначить проброс. Этим воспользовался Александр, который обогнал одного из лидеров защиты противника Дага Хэмилтона и исполнил передачу на накатывавшего на ворота Брета Коннолли. Канадцу оказалось достаточно одного касания, чтобы сделать счёт крупным.

«Несомненно, Овечкин — потрясающий игрок, мне нужно было просто оказаться открытым. Возможно, он лучший снайпер новой эры. Но его умение отдавать передачи сильно недооценено», — цитирует Коннолли пресс-служба НХЛ.

«Кэпиталз» повёл в счёте с разницей в три гола, но не собирался останавливаться на достигнутом. В третьем матче серии «столичные» позволили «Харрикейнз» забросить пять безответных шайб и намеревались вернуть должок. В этот момент в игру активно вступил Евгений Кузнецов. По ходу встречи российский форвард имел несколько возможностей поразить ворота Мразека, но проявил себе именно в качестве ассистента.

На второй минуте третьего периода он выкатил пас на пятак, где неприкрытым остался Том Уилсон, а при счёте 5:0 помог отличиться своему соотечественнику. «Вашингтон» в очередной раз продемонстрировал, почему входит в четвёрку лидеров по проценту реализации большинства в плей-офф. Бэкстрём выиграл вбрасывание, Кузнецов отбросил шайбу Овечкину, а тот мощнейшим броском послал её в сетку.

Подобное выступление помогло подопечным Тодда Рирдена выйти вперёд в серии с «Каролиной», а нескольким его игрокам — отметиться личными достижениями. Так, Овечкин набрал 124 очка в плей-офф и вышел на 53-е место в истории НХЛ по данному показателю. Он обошёл таких звёзд, как Патрик Кейн, Джереми Рёник, Брайан Беллоуз и Крис Пронгер.

Кроме того, в его активе стало 64 гола, что позволило ему сравняться с Питером Форсбергом и обойти Евгения Малкина. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал лучшим российским снайпером в истории плей-офф НХЛ.

Самым результативным хоккеистом встречи стал Никлас Бэкстрём, записавший на свой счёт дубль и две результативные передачи. Таким образом, он стал всего лишь третьим игроком «Кэпиталз», которому удавалось отметиться четырьмя баллами в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Кроме него подобной планки достигали Евгений Кузнецов и Дино Сиссарелли.

После поражения от «Каролины» в четвёртом матче Овечкин довольно жёстко раскритиковал игру своих партнёров. В частности, он заявил, что если они не хотят показывать хоккей уровня «Вашингтона», то им лучше не выходить на лёд. После успеха в пятой встрече Бэкстрём вспомнил слова своего капитана.

«Думаю, это был хороший ответ после двух поражений подряд. Мы не были довольны своим выступлением в выездных встречах. Думаю, сегодня мы играли в свой хоккей. Все выложились по полной, мы действовали вместе и это дало свои плоды», — отметил Бэкстрём.

Из-за невероятной результативности партнёров по команде немного в тени осталось выступление Брэйдена Холтби. Голкипер «Кэпиталз» оформил шат-аут (матч без пропущенных голов), отметившись 30 сейвами. Канадец в седьмой раз оставил свои ворота в неприкосновенности в плей-офф, что стало новым рекордом клуба.

«Мы были разочарованы недостатком физической игры, даже в первых двух встречах серии. Чувствовали, что не можем навязать сопернику свою волю и демонстрировать присущий нам силовой хоккей. Знали, что нам есть к чему стремиться», — отметил наставник «Вашингтона» Тодд Рирден.

Дубль Радулова и путёвка во второй раунд для Тарасенко

Помимо Овечкина и Кузнецова, успешно выступили и другие российские хоккеисты. Третьей звездой игровой дня был назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов. 32-летний хоккеист отметился дублем в гостевой встрече с «Нэшвилл Предаторз» и помог своей команде выйти вперёд в серии.

Оба взятия ворот в исполнении россиянина пришлись на второй период. Уже на 40-й секунде Джейми Бенн и Тайлер Сегин организовали быструю атаку на ворота противника, а Радулов нанёс решающий бросок. Александр освободился от опеки и замкнул передачу на дальней штанге. Шайба отскочила в голкипера хозяев Пекку Ринне, после чего влетела в сетку.

Спустя семь минут Радулов во второй раз зажёг свою фамилию на табло. Бенн выиграл единоборство за воротами и выкатил передачу на пятак. Российский форвард совершил рывок и в третий раз заставил капитулировать Ринне.

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В оставшееся время команды обменялись двумя заброшенными шайбами, а «Даллас» одержал важнейшую победу на выезде. Радулов забросил свою 12-ю шайбу в плей-офф в карьере и был признан первой звездой встречи.

Если «Далласу» всё же удастся преподнести сенсацию и обыграть «Нэшвилл» в серии, то в полуфинале Западной конференции нас ждёт российское противостояние. Ведомому Владимиром Тарасенко «Сент-Луису» хватило шести встреч, чтобы оставить не у дел полуфиналиста прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли «Виннипег».

Сам россиянин не смог отметиться результативными действиями в заключительной встрече серии, а на авансцену вышел его партнёр Джейден Шварц. Канадец оформил хет-трик и помог «Блюз» пробиться в следующий раунд. Таким образом, «Сент-Луис» во второй раз за три последних сезона сумел пробиться в полуфинал Западной конференции. В сезоне-2016/17 они взяли верх над «Миннесотой» в четвертьфинале, а затем уступили «Нэшвиллу».