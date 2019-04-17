Свободны для сборной: Кучеров, Василевский и Малкин вылетели из Кубка Стэнли

В Кубке Стэнли определились первые участники второго раунда плей-офф. «Коламбус» разгромил «Тампа-Бэй» со счётом 7:3 и впервые в истории пробился в полуфинал конференции. Команда Андрея Василевского, Михаила Сергачёва и Никиты Кучерова установила антирекорд лиги, не выиграв ни одного матча после триумфа в регулярном чемпионате. Также закончил выступление «Питтсбург» с Евгением Малкиным, который второй раз подряд уступил дома «Айлендерс». Теперь болельщики получат шанс увидеть российских звёзд на чемпионате мира в Словакии.

Антирекорд лучшей команды регулярки

«Тампа-Бэй Лайтнинг», победитель регулярного чемпионата, не только вылетела из Кубка Стэнли, но и не сумела выиграть при этом ни одной встречи. Никогда прежде обладатель Президентского кубка не складывал оружие так быстро в борьбе за главный трофей сезона.

Уже после третьего матча большинство экспертов перестали верить, что «Коламбус Блю Джекетс» отдадут серию. Всё-таки счёт 3:0 перед второй домашней игрой оставлял сопернику слишком мало надежд на успех. Фактически судьба команды из Флориды определилась уже на четвёртой минуте отчётной встречи. Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа забросили по шайбе в ворота Андрея Василевского, который к тому времени успел отразить всего один бросок.

Порой казалось, что «Тампа» ещё оживёт и хотя бы вернёт серию в родной город, чтобы достойно попрощаться с фанатами до следующего сезона. Капитан команды Стивен Стэмкос наконец взял игру в свои руки и забросил первую шайбу в плей-офф, а Никита Кучеров заработал первое очко, отдав ему пас. Спустя несколько минут гости воодушевились вновь, когда судьи отменили гол Кэма Аткинсона, — такое везение нельзя было упускать.

Даже когда Василевский всё-таки пропустил третью шайбу в начале второго периода, для «Тампы» не всё было потеряно. Гости сумели сравнять счёт. Им помогло первое удаление «Коламбуса» в этом матче. На табло зажглись имена главных героев регулярного чемпионата: Брейдена Пойнта и всё тех же Стэмкоса и Кучерова.

Спустя 54 секунды Оливер Бьёркстранд вернул «Коламбусу» преимущество, и на этом старания игроков «Тампы» закончились. На третий период они вернулись без сил — Сергей Бобровский легко отразил их пять бросков. Василевскому же мучиться не приходилось: в последние три минуты матча он трижды садился на скамейку запасных — и трижды в его ворота влетала шайба. Одну из них в свой актив записал Артемий Панарин, укрепившийся в звании лучшего российского бомбардира текущего плей-офф. Он набирал очки в каждом матче и ко второму раунду Кубка Стэнли подошёл с пятью баллами.

Теперь Никита Кучеров, Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв могут присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира. Для Панарина и Бобровского сезон продолжится матчами с «Бостон Брюинз» или «Торонто Мэйпл Лифс». Как и для Владислава Гаврикова, подписавшего двухлетний контракт с «Блю Джекетс». Его шансы сыграть в нынешнем Кубке Стэнли нельзя считать нулевыми. В последнем матче с «Тампой» из-за травм на лёд не вышли сразу три основных защитника «Коламбуса», так что помощь олимпийского чемпиона будет весьма кстати.

«Питтсбург» последовал за «Тампой»

Вылетели из Кубка Стэнли и «Питтсбург Пингвинз». Обладатели двух трофеев за последние три года тоже не смогли выиграть хотя бы один матч в своём противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс». Команда Барри Тротца, поднимавшего заветный кубок с «Вашингтон Кэпиталз», прошла во второй раунд впервые за три года.

Четвёртый матч серии начинался для «Питтсбурга» обнадёживающе: уже на 35-й секунде Джейк Гюнцель открыл счёт, а Сидни Кросби набрал первое очко в плей-офф. Но больше гости в этот день не давали поводов для оптимизма. Уже через полторы минуты Джордан Эберле сравнял счёт и стал третьим хоккеистом за семь лет, отличившимся во всех стартовых матчах Кубка Стэнли. На первый перерыв игроки «Айлендерс» ушли уже лидерами.

«Питтсбург» не нашёл в себе сил отыграться и забросить вторую шайбу в ворота Робина Ленера. Зато фанаты «Нью-Йорка» на последней минуте порадовались броску в опустевший каркас. «Пингвинз» впервые с 2013 года провели кубковую серию без единой победы, а с учётом прошлого года потерпели шестое поражение подряд, причём все их нанесли команды под управлением Барри Тротца. Евгений Малкин, не набравший очков в последних двух матчах, теперь сможет продолжить сезон только в Словакии на чемпионате мира, а его последних соперников ждёт встреча с «Вашингтон Кэпиталз» или «Каролина Харрикейнз».

Ожидания на Западе

В Западной конференции ни одна команда пока не смогла выйти во второй раунд. Но у «Вегас Голден Найтс» есть отличные шансы оформить путёвку уже в ближайшее время. Самая молодая команда НХЛ одержала третью подряд победу над «Сан-Хосе Шаркс», причём сделала это очень уверенно: «Вегас» обыграл одного из фаворитов Кубка Стэнли со счётом 5:0. Героем встречи стал Макс Пачиоретти — он оказался причастен сразу к четырём голам.

Новичок «Голден Найтс» Никита Гусев, хотя и провёл первую тренировку с командой, в заявку на игру не попал. У него будет шанс выйти на лёд в следующей выездной встрече, а если она окажется победной, то и в матчах второго раунда плей-офф.

«Сент-Луис» Владимира Тарасенко потерпел второе поражение от «Виннипег Джетс» и потерял преимущество в серии. Сам Тарасенко открыл счёт в этом матче, реализовав большинство в начале третьего периода. Но его гол, как и в прошлой встрече, не повлиял на исход игры. «Виннипег» ответил спустя семь минут, а в овертайме победу канадцам принёс Кайл Коннор. Теперь команды проведут ещё по одной домашней встрече в нынешнем плей-офф.