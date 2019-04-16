Нокаут на льду: Овечкин и Свечников подрались в матче плей-офф НХЛ

В третьем матче розыгрыша Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вашингтоном» подрались два российских хоккеиста. В середине первого периода Александр Овечкин и Андрей Свечников сбросили краги и начали наносить друг другу удары. В итоге капитан «Вашингтона» нокаутировал 19-летнего оппонента. Свечников не смог продолжить встречу. Наставник «Харрикейнз» Роб Бриндамор раскритиковал Овечкина, а бывший генеральный менеджер «Торонто» Брайан Бурк заявил, что пострадавший неправильно выбрал соперника.

«Вашингтон» не смог одержать третью победу в противостоянии с «Каролиной» в плей-офф НХЛ, крайне неудачно выступив в первой выездной игре серии. У подопечных Тодда Рирдена не получилось навязать борьбу сопернику, они пропустили пять безответных шайб. При этом самое обсуждаемое событие встречи произошло задолго до финальной сирены.

Эпизод случился на 11-й минуте. За полторы минуты до этого «Харрикейнз» впервые в матче поразили ворота Брэйдена Холтби и не собирались останавливаться на достигнутом. В ходе очередной атаки хозяев Свечников повздорил с Овечкиным и предложил ему выяснить отношения в кулачном бою. Капитана «Кэпиталз» долго уговаривать не пришлось, и уже спустя несколько секунд спортсмены скинули перчатки, началась драка.

Вероятно, нападающий «Каролины» пожалел, что бросил вызов лидеру «Вашингтона». Овечкину хватило всего пяти ударов, чтобы отправить юного оппонента в нокаут. Свечников упал на лёд и длительное время не мог подняться. Затем медперсонал помог ему покинуть площадку, хоккеист не смог продолжать матч.

После встречи главным предметом обсуждения стала причина ссоры двух российских хоккеистов. Ранее атлеты практически не конфликтовали на льду. При этом на видеозаписи эпизода видно, что именно Овечкин первым скинул краги и бросился на Свечникова.

Комментируя эпизод, Александр рассказал, кто стал зачинщиком драки, и обратился к своему оппоненту.

«Прежде всего, надеюсь, что с ним всё в порядке. Как и он, я не являюсь большим любителем подобных поединков. Он предложил мне подраться. Но мне совсем не хотелось, чтобы парень пострадал», — заявил капитан «Вашингтона» порталу Russian Machine Never Breaks.

Сражение между Овечкиным и Свечниковым вызвало огромный резонанс в хоккейном мире. Причём мнения относительно поведения лидера «Кэпиталз» разделились. Если партнёры по команде, естественно, встали на его сторону, то нашлись и те, кто раскритиковал лучшего голеадора лиги. В частности, его поведение осудил главный тренер «Каролины» Роб Бриндамор, который в своё время сам часто становился участником подобных инцидентов.

«Один парень скинул перчатки гораздо раньше другого. И это Ови, а не наш парень. Это немного расстраивает, потому что Свечников получил травму. Его первый бой. Он провёл 90 матчей, но никогда в жизни не дрался. Уверен, Овечкин знал это», — цитирует Бриндамора The Washington Post.

С ним согласен и один из лидеров «Харрикейнз», защитник Даг Хэмилтон. По его словам, драка между Овечкиным и Свечниковым стала одним из самых тяжёлых моментов, которые ему пришлось пережить на льду.

«Даже не знаю, что сказать, я весь матч думал об этом инциденте. Не мог смотреть спокойно на это избиение. Испытывал отвратительные эмоции от начала до конца. Переживаю за Андрея, надеюсь, скоро ему станет лучше. Игра уже не имеет значения, когда случается что-то подобное. Ты не можешь выкинуть это из головы», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба НХЛ.

По словам форварда «Каролины» Уоррена Фёгеле, именно травма Свечникова стала дополнительной мотивацией для его партнёров в ходе третьей встречи с «Вашингтоном».

«Свечников наш брат, а мы заступаемся друг за друга. Команда знала, что сегодня нужно победить не только ради общего успеха, но и ради него», — приводит слова Фёгеле пресс-служба коллектива.

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби выразил другую точку зрения. Он объяснил решение Овечкина устроить кулачный поединок на льду и упрекнул Свечникова в грязной игре.

«Для Овечкина было важно продемонстрировать эмоции. Он отдаёт всего себя игре, а против него вышел пацан, который наносит много ударов исподтишка», — сказал вратарь «Кэпиталз».

Поддержал своего лидера и Ник Дженсен. Защитник действующего чемпиона лиги выразил мнение, что подобные действия Овечкина оказывают положительное влияние на его одноклубников.

«Он забрасывает сам, отдаёт передачи партнёрам. Но когда он бьётся за своих товарищей по коллективу, это вдохновляет всех на скамейке запасных. За это мы его и любим», — сказал Дженсен NBC Sports Capitals.

Помимо непосредственных участников встречи, битву на льду прокомментировали и другие представители хоккейного сообщества. Одним из них стал бывший генеральный менеджер «Торонто Мейпл Лифс» и «Калгари Флэймз» Брайан Бурк.

«На мой взгляд, этот парень больше хотел подраться, чем Овечкин. И сам Александр потом сказал, что Свечников вызвал его на бой. Так бывает, ты начинаешь драться, получаешь первый удар и понимаешь, что будет ещё один. И тебя отправляют в нокаут», — цитирует Бурка канадский портал Sportsnet.

Он выразил надежду, что Свечников не получил серьёзных травм в схватке, а также дал совет форварду «Харрикейнз», которому 26 марта исполнилось 19 лет.

«Конечно, он заслужит уважение партнёров по команде, но это тяжёлое окончание для первой драки. «Каролина» должна сплотиться вокруг этого парня, но если ты собираешься подраться, надо бросать вызов правильному сопернику. Иногда у тебя нет выбора, но в этом случае Свечников принял неверное решение. Нужно было выбирать противника полегче, нежели Овечкин», — заключил Бурк.

За Овечкина вступился известный эксперт TSN Крэйг Баттон. По его словам, наставник «Каролины» поступил неправильно, раскритиковав форварда «Вашингтона».

«Если посмотреть на видео, то факты противоречат словам Бриндамора. Всё начинается с пары ударов клюшкой, которые наносит Свечников, потом он проводит крагой по лицу Овечкина, а затем кивает», — сказал эксперт.

Он поддержал Бурка и отметил, что Свечникову не стоило выбирать Овечкина в соперники в своей первой же драке в НХЛ.

«Он же на 20 килограммов легче! Мальчик против мужчины. Знаете, если вы суёте руку в пасть тигра и он вас кусает, то виноват не зверь, а вы. Свечников был неправ и выбрал не того парня», — добавил Баттон.

Его коллега по TSN Трэвис Джост особо отметил характер Овечкина и назвал его одним из «самых канадских игроков за последние 20 лет».

Бывший нападающий «Сан-Хосе Шаркз» Андрей Назаров высоко оценил навыки Овечкина.

«Всегда знал, что Саша неуступчивый игрок, но не думал, что он обладает нокаутирующим ударом. Помню Овечкина ещё молодым. Он всегда со всеми задирался. Парень вырос на улице, знает реалии жизни», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Экс-наставник «Нефтехимика» пожелал Свечникову использовать этот неудачный опыт как повод для работы над собственной физической силой.

«Помимо занятий хоккеем, молодому человеку надо ходить в спортзал и наращивать мышечную массу. Свечников — хороший и талантливый хоккеист, но нужно понимать, с кем ты разговариваешь. Жёстко? Возможно, но всё в установленных правилах. Оба выступают в НХЛ, получают большие деньги, являются профессиональными игроками. Никто никого жалеть здесь не будет. Тем более в плей-офф», — заключил Назаров.

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Нынешний сезон стал для Свечникова дебютным в НХЛ. Россиянин был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте 2018 года и провёл за команду 82 встречи регулярного сезона. В них он отметился 20 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Это позволило ему войти в историю как одному из лидеров по голам среди игроков моложе 19 лет. По этому показателю он уступил лишь Илье Ковальчуку (29) и Патрику Лайне (36).

Примечательно, что эпизод с участием младшего брата не оставил без внимания форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников.

«Раз, два, Фредди идёт за тобой, Александр Овечкин», — написал Свечников-старший в Instagram.

Что касается Овечкина, то, несмотря на свою любовь к жёстким силовым приёмам, Александр довольно редко становился участником потасовок на льду. Так, в последний раз он сбрасывал краги в декабре 2010 года, когда схлестнулся с Брэндоном Дубински, который тогда выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс». В тот раз обошлось без нокаута, а завершением драки стал эффектный тейкдаун (перевод на землю) в исполнении американца.

Драку между двумя россиянами прокомментировали даже в пресс-службе UFC. На официальной странице Абсолютного бойцовского чемпионата в Twitter появился фрагмент поединка и фраза, автором которой является экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«Знаете, что говорят: точность бьёт силу, а время — скорость», — говорится в сообщении.