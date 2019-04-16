Брат Свечникова пригрозил Овечкину
- Reuters
В сервисе сториз в своём Instagram Свечников-старший написал: «Раз, два, Фредди идёт за тобой, Александр Овечкин».
Данная фраза является отсылкой к известному фильму ужасов «Кошмар на улице Вязов».
Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.
Ранее сообщалось, что Андрей Назаров посоветовал Свечникову походить в спортзал после драки с Овечкиным.