Брат Свечникова пригрозил Овечкину

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Форвард «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников отреагировал на драку своего брата Андрея, играющего за «Каролина Харрикейнз», с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Брат Свечникова пригрозил Овечкину
  • Reuters

В сервисе сториз в своём Instagram Свечников-старший написал: «Раз, два, Фредди идёт за тобой, Александр Овечкин».

Данная фраза является отсылкой к известному фильму ужасов «Кошмар на улице Вязов».

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде третьего матча серии плей-офф НХЛ. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее сообщалось, что Андрей Назаров посоветовал Свечникову походить в спортзал после драки с Овечкиным.

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