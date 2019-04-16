Назаров посоветовал Свечникову походить в спортзал после драки с Овечкиным

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Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым во время третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Назаров посоветовал Свечникову походить в спортзал после драки с Овечкиным
  • Reuters

«Всегда знал, что Овечкин неуступчивый игрок, но не знал, что он стал обладать нокаутирующим ударом. С чем его и поздравляю. Свечникову, помимо занятий хоккеем, надо ходить в спортзал и наращивать мышечную массу. Он — хороший и талантливый хоккеист, но нужно понимать, с кем ты разговариваешь», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Он отметил, что не смотря на то, что драка была жёсткой, всё было в рамках установленных правил.

«Оба хоккеиста играют в НХЛ, получают большие деньги, являются профессиональными игроками. Никто никого жалеть здесь не будет. Тем более в плей-офф», — добавил эксперт.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде матча. Обменявшись ударами капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее сообщалось, что в UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова.

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