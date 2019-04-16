В UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова
- Reuters
«Как говорится… Точность превосходит силу, а время — скорость», — говорится в сообщении пресс-службы UFC.
You know what they say...— UFC (@ufc) 16 апреля 2019 г.
"Precision beats power, and timing beats speed." https://t.co/DIVeG9guz9
Эти слова принадлежат экс-чемпиону организации в лёгком весе Конору Макгрегору и были сказаны ирландцем в 2015 году после победы над Жозе Алдо.
Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде матча. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.
Ранее сообщалось, что Овечкин высказался о своей драке со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ.