В UFC отреагировали на драку Овечкина и Свечникова

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не оставила без внимания драку форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нападающим «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым во время третьего матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Как говорится… Точность превосходит силу, а время — скорость», — говорится в сообщении пресс-службы UFC.

You know what they say...



"Precision beats power, and timing beats speed." https://t.co/DIVeG9guz9 — UFC (@ufc) 16 апреля 2019 г.

Эти слова принадлежат экс-чемпиону организации в лёгком весе Конору Макгрегору и были сказаны ирландцем в 2015 году после победы над Жозе Алдо.

Овечкин и Свечников устроили драку в первом периоде матча. Капитан «Вашингтона» нокаутировал своего 19-летнего соотечественника, который в итоге не смог завершить встречу.

Ранее сообщалось, что Овечкин высказался о своей драке со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ.