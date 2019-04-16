«Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине» в матче плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Роли, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Каролины» по дублю оформили Уоррен Фёгеле и Даги Хэмилтон. Ещё одну шайбу забросил Брок Макгинн. Андрей Свечников очков не набрал.

В составе «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не сумели отличиться результативными действиями.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Кэпиталз». Четвёртая игра пройдёт в Роли 19 апреля.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил трёхлетние контракты с двумя российскими хоккеистами.

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