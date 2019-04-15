СМИ: «Рейнджерс» заключил трёхлетние контракты с двумя российскими хоккеистами

По информации американской прессы, вратарь санкт-петербургского СКА Игорь Шестёркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов со следующего сезона будут выступать в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает The Athletic, россияне Игорь Шестёркин и Виталий Кравцов заключили стандартные контракты новичков с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее оба игрока выступали в Континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне вратарь Шестёркин провёл 28 матчей в регулярном чемпионате, одержав 24 победы. На счету Кравцова 50 матчей за «Трактор», в которых он набрал 21 очко (8 + 13).

Ранее сообщалось, что Гусев приступил к тренировкам с «Вегасом».