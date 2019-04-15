Гусев приступил к тренировкам с «Вегасом»
- РИА Новости
Как передаёт журналист Дэвид Шон, Никита Гусев прибыл в расположение «Вегаса» и уже успел провести одну тренировку с командой.
Форвард является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ — он набрал 82 очка в 62 встречах. «Вегас» в настоящее время играет серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» и побеждает со счётом 2:1. Четвёртый поединок состоится 17 апреля.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Чикаго» Кейн назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2019.