Гусев приступил к тренировкам с «Вегасом»

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Российский нападающий Никита Гусев прибыл в расположение команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и провёл первую тренировку с новым коллективом.
Гусев приступил к тренировкам с «Вегасом»
  • РИА Новости

Как передаёт журналист Дэвид Шон, Никита Гусев прибыл в расположение «Вегаса» и уже успел провести одну тренировку с командой.

Форвард является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ — он набрал 82 очка в 62 встречах. «Вегас» в настоящее время играет серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» и побеждает со счётом 2:1. Четвёртый поединок состоится 17 апреля.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Чикаго» Кейн назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2019.

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