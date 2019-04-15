Гусев приступил к тренировкам с «Вегасом»

Российский нападающий Никита Гусев прибыл в расположение команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и провёл первую тренировку с новым коллективом.

Как передаёт журналист Дэвид Шон, Никита Гусев прибыл в расположение «Вегаса» и уже успел провести одну тренировку с командой.

Форвард является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ — он набрал 82 очка в 62 встречах. «Вегас» в настоящее время играет серию первого раунда плей-офф НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс» и побеждает со счётом 2:1. Четвёртый поединок состоится 17 апреля.

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