Хоккеист «Чикаго» Кейн назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2019

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн был назначен тренерским штабом сборной США по хоккею капитаном национальной команды, которая примет участие в чемпионате мира — 2019 в Словакии.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея США, форвард «Чикаго» Патрик Кейн примет участие в чемпионате мира по хоккею в качестве капитана национальной команды.

Сообщается, что предварительный состав сборной будет оглашён позже на этой неделе. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.

Ранее перешедший в «Вегас» Гусев ответил, поедет ли на ЧМ по хоккею в составе сборной России.