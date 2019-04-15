Хоккеист «Чикаго» Кейн назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2019

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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн был назначен тренерским штабом сборной США по хоккею капитаном национальной команды, которая примет участие в чемпионате мира — 2019 в Словакии.
Хоккеист «Чикаго» Кейн назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2019
  • © Cody Glenn/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея США, форвард «Чикаго» Патрик Кейн примет участие в чемпионате мира по хоккею в качестве капитана национальной команды.

Сообщается, что предварительный состав сборной будет оглашён позже на этой неделе. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.

Ранее перешедший в «Вегас» Гусев ответил, поедет ли на ЧМ по хоккею в составе сборной России.

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