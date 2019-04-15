Хоккеист «Чикаго» Кейн назначен капитаном сборной США на чемпионате мира — 2019
- © Cody Glenn/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея США, форвард «Чикаго» Патрик Кейн примет участие в чемпионате мира по хоккею в качестве капитана национальной команды.
Сообщается, что предварительный состав сборной будет оглашён позже на этой неделе. Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.
Ранее перешедший в «Вегас» Гусев ответил, поедет ли на ЧМ по хоккею в составе сборной России.