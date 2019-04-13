Перешедший в «Вегас» Гусев ответил, поедет ли на ЧМ по хоккею в составе сборной России

Перешедший в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» форвард Никита Гусев ответил на вопрос, стоит ли его ожидать в составе сборной России по хоккею на чемпионате мира в Словакии.

«Выступать за сборную — большая честь, и я при любой возможности с удовольствием откликаюсь на вызов. Есть договорённость, что приеду в Словакию, если позволят обстоятельства», — приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Игрок также поблагодарил петербургский СКА, с которым он расторг контракт. По словам хоккеиста, клуб сделал всё необходимое для ухода игрока в НХЛ. Гусев также отметил, что у него останутся только положительные воспоминания о Санкт-Петербурге.

«Мы многое вместе прошли, выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России. В СКА сейчас созданы лучшие в стране условия для развития игроков, и многие, в том числе и я, серьёзно выросли за время игры здесь. При этом нас всегда шикарно поддерживали болельщики. Благодарен СКА за это время», — сказал Гусев.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гусев набрал 82 очка в регулярном чемпионате, а также 19 баллов в плей-офф. Вместе со СКА он дошёл до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где петербуржцы уступили в серии московскому ЦСКА.

Напомним, что с игроком достигнута договорённость, согласно которой в случае вылета «Вегаса» из Кубка Стэнли он присоединится к сборной России на чемпионате мира 2019 года в Словакии, который пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ.