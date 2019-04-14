Четыре передачи на двоих: Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» во втором матче Кубка Стэнли
- Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» после победы над «Каролина Харрикейнз»
- Reuters
В отличие от своих соотечественников, выступающих за «Тампа-Бэй» и «Питтсбург», российские хоккеисты «Вашингтона» успешно начали свою серию с «Каролиной». В первой встрече они более чем уверенно обыграли своих соперников, но вторая получилась более напряжённой. Неизменным осталось лишь то, что на ведущие роли вновь вышли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Уже в первом периоде каждый из российских легионеров «Кэпиталз» записал на свой счёт по результативной передаче. Сначала в качестве ассистентов выступили Овечкин и Орлов, приложившие руку к голу Никласа Бэкстрёма. Александр здорово отработал в защите, припечатав к борту игрока «Харрикейнз» Бретта Пеше, а Дмитрий быстро организовал контратаку. Шайба вновь оказалась у капитана столичных, который и вывел шведа на пустые ворота. Тому оставалось лишь попасть в створ.
А всего спустя шесть минут свои навыки организатора атак продемонстрировал и Кузнецов. «Кэпиталз» вновь удалось быстро перейти из обороны в атаку, а на острие оказались Евгений и Ти Джей Оши. Россиянин вывел американца на рандеву с Мразеком, а тот легко переиграл чешского вратаря.
В отличие от предыдущей встречи, подопечные Рода Бриндамора не позволили действующим обладателям Кубка Стэнли развить своё преимущество. Уже в середине первого периода они сократили разницу в счёте, а спустя 20 минут восстановили статус-кво. Лукас Валльмарк и Себастьян Ахо забросили по шайбе и перевернули ход матча с ног на голову.
На старте третьей 20-минутки «Вашингтон» заметно прибавил в активности и был вознаграждён за это. Роль организатора атаки вновь взял на себя Овечкин. Он совершил крейсерский проход по левому флангу, а затем перехитрил своих оппонентов. Признанный снайпер не стал бросать, а исполнил поперечную передачу на Тома Уилсона. Тому потребовалась всего секунда, чтобы обработать шайбу и отправить её между щитков голкипера «Каролины».
Однако удержать победный счёт хозяевам не удалось. За пять минут до финальной сирены Ник Дауд заработал необязательное удаление за игру с высоко поднятой клюшкой, а гости смогли сполна воспользоваться своим шансом. Даг Хэмилтон совершил бросок от синей линии, а Джордан Стаал аккуратно подставил клюшку. Шайба изменила направление, застав врасплох вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби.
Коллективы больше не смогли отличиться в основное время и были вынуждены провести овертайм. Согласно правилам НХЛ, в плей-офф Кубка Стэнли он составляет полноценный 20-минутный период и не заканчивается, пока одна из команд не поразит ворота соперника. К счастью для посетителей «Кэпитал Уан Арены», в этот раз им не пришлось долго ждать решающего броска. Уже на второй минуте Брукс Орпик стал автором победного гола, а передачей вновь отметился Кузнецов. Евгений оказался за воротами «Каролины» и выкатил шайбу под бросок 38-летнему американцу. Тот не промахнулся и оформил вторую победу «Вашингтона» в четвертьфинальной серии Восточной конференции.
«Не хотел бы играть против Орпика. Рад, что он на нашей стороне — большой, физически сильный парень, который классно проявляет себя в важнейшие моменты встречи. Нам повезло, что он есть в команде», — сказал Уилсон.
Орпик, в свою очередь, особо отметил Кузнецова, который помог ему отличиться в овертайме.
«Кузя — лучший распасовщик. Нет, Беки (Бэкстрём. — RT) тоже хорош, в нашей команде много отличных плеймейкеров. В раздевалке было довольно тихо, мы только были в предвкушении, кто же из нас забросит победную шайбу. Мы ведём 2:0, но знаем, что это будет долгая серия», — приводит слова Орпика NBC Sports.
Две результативные передачи помогли Овечкину набрать 120 очков (62 + 58) в плей-офф и выйти на 58-е место в истории НХЛ по данному показателю. Столько же — в активе у Райана Гецлафа, Кена Лайнсмана и Хенрика Зеттерберга. Лидирует легендарный Уэйн Гретцки с 382 (122 + 260) баллами.
При этом среди действующих хоккеистов Овечкина опережают лишь семеро игроков. Первое место занимает Сидни Кросби (185), а всего на 17 очков от него отстаёт его партнёр по «Питтсбургу» Евгений Малкин. Замыкает тройку лидеров Патрик Марло (126).
Что касается Кузнецова, то он записал на свой счёт 54 очка в плей-офф и вышел на восьмое место в истории «Вашингтона». Столько же — у бывшего защитника команды Калле Йохансена. Правда, шведу для этого потребовалось провести на 31 матч больше.
После окончания встречи успех своих подопечных прокомментировал и главный тренер Тодд Рирден. По его словам, в третьей игре серии «Вашингтон» будет действовать на ещё более высоком уровне.
«Безусловно, очень приятно проводить несколько подряд матчей с одним оппонентом. Таким образом, ты можешь определённым образом менять игру, пробовать что-то новое. Думаю, это было ключом к успеху в прошлом сезоне. Мы могли адаптироваться к любому сопернику, использовали огромное количество комбинаций. В следующей встрече мы будем действовать по другому плану. У них хорошая команда, но мы можем выступать лучше», — заключил Рирден.
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