«Вашингтон» удвоил преимущество над «Каролиной» в серии первого раунда плей-офф НХЛ
Счёт матча — 4:3 (ОТ) в пользу «Вашингтона».
В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон и Брукс Орпик.
У «Каролины» шайбы забрасывали Лукас Валльмарк, Себастьян Ахо и Джордан Стаал.
Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по две результативные передачи.
Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников по разу ассистировали партнёрам.
Счёт в серии — 2:0 в пользу «Вашингтона». Следующая игра состоится 16 апреля на льду «Каролины».
Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицировала Кучерова на один матч.