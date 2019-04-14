«Вашингтон» удвоил преимущество над «Каролиной» в серии первого раунда плей-офф НХЛ

В рамках второго матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Каролину Харрикейнз».

Счёт матча — 4:3 (ОТ) в пользу «Вашингтона».

В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши, Том Уилсон и Брукс Орпик.

У «Каролины» шайбы забрасывали Лукас Валльмарк, Себастьян Ахо и Джордан Стаал.

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по две результативные передачи.

Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и нападающий «Каролины» Андрей Свечников по разу ассистировали партнёрам.

Счёт в серии — 2:0 в пользу «Вашингтона». Следующая игра состоится 16 апреля на льду «Каролины».

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицировала Кучерова на один матч.