Кучеров, Василевский, Сергачёв и Малкин вызваны в сборную России по хоккею на ЧМ
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Об этом сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
«Тампа» проиграла серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», а «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли после поражение в серии от «Ньй-Йорк Айлендерс».
В матчах плей-офф Васелевский отразил 89 бросков из 104 (85,6%). Кучеров оформил две результативные передачи, а Малкин забросил одну шайбу и сделал две передачи.
Первенство мира пройдёт с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным уступил «Айлендерс» в серии и покинул розыгрыш Кубка Стэнли.
⚡Игроки НХЛ — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров (все – «Тампа-Бэй»), а также форвард Евгений Малкин («Питтсбург») вызваны в сборную России— Хоккей России (@russiahockey) 17 апреля 2019 г.