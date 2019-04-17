Кучеров, Василевский, Сергачёв и Малкин вызваны в сборную России по хоккею на ЧМ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, его одноклубники вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вызваны в сборную России по хоккею на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Кучеров, Василевский, Сергачёв и Малкин вызваны в сборную России по хоккею на ЧМ
  • © РИА Новости

Об этом сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

«Тампа» проиграла серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс», а «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли после поражение в серии от «Ньй-Йорк Айлендерс».

В матчах плей-офф Васелевский отразил 89 бросков из 104 (85,6%). Кучеров оформил две результативные передачи, а Малкин забросил одну шайбу и сделал две передачи.

Первенство мира пройдёт с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным уступил «Айлендерс» в серии и покинул розыгрыш Кубка Стэнли. 

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