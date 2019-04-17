«Питтсбург» с Малкиным уступил «Айлендерс» в серии и покинул розыгрыш Кубка Стэнли
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Встреча состоялась в Питтсбурге и завершилась победой гостей — 3:1.
В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Джейк Гюнцель.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин нанёс один бросок в створ ворот, сделал два силовых приёма и окончил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» серию со счётом 0:4 и вылетел из Кубка Стэнли.
Ранее гол Панарина помог «Коламбусу» выиграть серию у «Тампы» в плей-офф НХЛ.