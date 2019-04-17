«Питтсбург» с Малкиным уступил «Айлендерс» в серии и покинул розыгрыш Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Питтсбурге и завершилась победой гостей — 3:1.

В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон и Джош Бейли. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин нанёс один бросок в створ ворот, сделал два силовых приёма и окончил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» серию со счётом 0:4 и вылетел из Кубка Стэнли.

Ранее гол Панарина помог «Коламбусу» выиграть серию у «Тампы» в плей-офф НХЛ.