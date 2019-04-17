Гол Панарина помог «Коламбусу» выиграть серию у «Тампы» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Джекетс» дубль оформил Александр Тексье, и по разу отличились Пьер-Люк Дюбуа, Сет Джонс, Оливер Бьёркстранд, Артемий Панарин и Мэтт Дюшейн. У гостей шайбы забросили Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брейден Пойнт.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 бросков. Его соотечественник, нападающий Никита Кучеров, выступающий за «Тампу», отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Коламбус» выиграл серию у «Тампы» со счётом 4:0 и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что передача Александра Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ.