Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Нэшвиллу» принесли шайбы Рокко Гримальди, Филипа Форсберга и Микаэля Гранлунда.

«Даллас» ответил голами Матса Цуккарелло и Тайлера Сегина. В активе Александра Радулова голевая передача.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу Нэшвилла. Четвёртая игра пройдёт в Далласе 18 апреля.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине» в матче плей-офф НХЛ.