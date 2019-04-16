Передача Радулова не помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Нэшвиллу» принесли шайбы Рокко Гримальди, Филипа Форсберга и Микаэля Гранлунда.
«Даллас» ответил голами Матса Цуккарелло и Тайлера Сегина. В активе Александра Радулова голевая передача.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу Нэшвилла. Четвёртая игра пройдёт в Далласе 18 апреля.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разгромно проиграл «Каролине» в матче плей-офф НХЛ.